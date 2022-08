Jaakko Heikkilän uutuuskirja on intiimi kurkistus varakkaiden suomalaisten maailmaan

Suomen nykytaiteessa on käsitelty eri näkökulmista yhteiskunnallista murrosta, yksinäisyyttä, syrjäytyneisyyttä ja suomalaisen keskiluokan arkea – mutta menestystä on käsitelty hyvin vähän.

Jaakko Heikkilän valokuvissa vauraus henkilöi­tyy inhimillisiksi persooniksi, hengittäviksi, tunteviksi ihmisiksi. Niitä täydentävät mallien elämänpiiristä otetut miljöökuvat runsaine yksityiskohtineen ja meditatiiviset, usein veden pinnasta kuin menneen kuvina heijastuvat maisemat. Valokuvien rinnalle Heikkilä on kirjannut kuvaamiensa ihmisten mietteitä, anekdootteja, lyhyitä tarinoita ja lausuntoja elämästä, Suomesta ja maailmasta.

Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola kirjoittaa kirjassa vauraudesta näin:

”Raha on asia, jota kaikki haluavat, mutta jota on usein vaikea näyttää – varsinkin silloin kun sitä on paljon. Suhdettamme varakkuuteen leimaa vissi ristiriitaisuus: vaikka maailma tuntuu pyörivän rahan ympärillä, vauraus herättää myös ahdistusta jopa vauraissa itsessään. Kun sosiologi Rachel Sherman haastatteli varakkaita ihmisiä New Yorkin Manhattanilla, he kertoivat tuntevansa usein ahdistusta omasta osastaan. Myös Suomessa monet lottovoittajat ovat salanneet voittonsa jatkaen vanhaa elämäntyyliään. Vauraus onkin kaksiteräinen miekka tasa-arvolle rakentuvissa yhteiskunnissa: se kohottaa toisten yläpuolelle mutta voi samalla myös eristää muista ihmisistä. Siksi monet varakkaat erottuvat usein tavallisuudellaan: he pukeutuvat vaatimattomasti ja ajavat loppuun kuluneilla autoilla.

Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä (s. 1956) lähti kuvaamaan vaurautta Koneen Säätiön rahoittamassa projektissa, jossa tutkimme suomalaista varakkuutta. Vauraat eivät ole yksi ja yhtenäinen joukko. Mukana on vanhaa ja uutta rahaa: kartanon perijä, oman yrityk­sensä perustaneita yrittäjiä ja finanssimaailmassa vaurastunut sijoit­taja. Elinpiirit vaihtelevat, mutta kaikkia kuvattuja henkilöitä yhdistää se, että kuvat kertovat myös jostakin muusta kuin rahasta: ennen muuta siitä, mitä muuta elämä on kuin rahaa.

Vauraus ja suomalaisuus ovat sanoja, jotka eivät yleensä esiinny samassa lauseessa. Heikkilän kuvat kuitenkin näyttävät, että myös suomalaisella vauraudella on omat kuvastonsa: pohjoiset protestantit rakentavat minuutensa esi-isien perinnön, luonnon hiljaisuuden ja kovan kilpailun varaan.”

Vaurauden filosofia | Förmögenhetsfilosofi | Philosophy of Wealth

Jaakko Heikkilä, Anu Kantola, Ritva Röminger-Czako

Parvs, 2022, 160 sivua

Kirjan muotokuvissa: Johan Labba, Henrik Creutz, Anu Pentik, Anders Wiklöf, Sture Udd, Kaarina Aho, Timo Nurmos, Henrik Ullner, Kaisa Snellman

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään Kansallismuseossa torstaina 11.8.2022 klo 15–16.

Samalla on mahdollisuus tutustua museossa esillä olevaan samannimiseen valokuvanäyttelyyn. Ranskalaisen INSEAD-bisneskoulun apulaisprofessori Kaisa Snellman haastattelee Jaakko Heikkilää näyttelysalissa klo 15.15. Tervetuloa!

Arvostelukappaleet ja Jaakko Heikkilän haastattelupyynnöt: hanna.karppanen@parvs.fi