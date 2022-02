Jaakko Pulli ja Arvi Helenius on nimitetty POP Pankkikeskuksen johtoon

Jaakko Pulli on toiminut POP Pankkikeskuksen palveluksessa vuodesta 2015. Hänellä on yhteensä parinkymmenen vuoden kokemus finanssialalta eri tehtävistä.

Arvi Helenius on tullut POP Pankki -ryhmään vuonna 2011 ja POP Pankkikeskuksen palveluksessa hän on työskennellyt vuodesta 2017.



Sekä Jaakko Pulli että Arvi Helenius ovat toimineet vuosia POP Pankkikeskuksen johtoryhmän jäseninä, Pulli liiketoimintajohtajana ja Helenius laki- ja henkilöstöasioista vastaavana johtajana. Jaakko Pulli on Finanssiala ry:n hallituksen jäsen ja Bonum Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Helenius on POP Pankki -ryhmään kuuluvan Suomen Vahinkovakuutus Oy:n hallituksen jäsen.

”Jaakko Pullilla on laaja finanssialan kokemus ja hän tuntee POP Pankki -ryhmän liiketoiminnan erittäin hyvin. Hän on hyvin verkostoitunut ja lisäksi hänellä on näkemystä, miten POP Pankki -ryhmää voi viedä strategiamme mukaisesti eteenpäin. POP Pankki -ryhmässä pitkään toiminut Arvi Helenius tunteekeskeiset hankkeemme ja hallintomme ja oltuaan rakentamassa ryhmämme vakuutusyhtiötä, hänellä on hyvä ymmärrys menestyksekkään palveluliiketoiminnan konseptoinnista”, sanoo POP Pankkikeskuksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Takala.