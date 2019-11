Jäämies Kimi Räikkönen huippukylmään yhteistyöhön

F1-kuski Kimi Räikkönen on aloittanut markkinointiyhteistyön huippukylmähoitoon erikoistuneita laitteita Suomessa valmistavan CTN Groupin kanssa. Cryotech Finlandin kehittämät kylmähoitolaitteet tarjoavat lääkkeetöntä apua palautumiseen, stressitason laskemiseen sekä unen laadun ja vastustuskyvyn parantamiseen. Yhtiön uusin innovaatio, vain sähköllä toimiva CTN XCryo mahdollistaa paikallisten huippukylmähoitojen suorittamisen myös ilman nesteytettyjä kaasuja. Uutuuden odotetaan tuovan huippukylmähoidon yhä useampien hoitoa tarvitsevien iholle.

Huippukylmän terveydelliset ominaisuudet havaittiin Japanissa jo 1970-luvulla, jossa kylmähoitoa käytettiin aluksi mm. MS-taudin ja reumaattisten oireiden sekä erilaisten kipujen hoitamiseen. Sittemmin vartaloon kohdistuvaa kryoterapiaa, eli huippukylmähoitoa on ryhdytty hyödyntämään huippu-urheilijoiden palautumisen nopeuttamiseen ja lihaskipujen vähentämiseen. Suomessa suunnitellut ja valmistetut CTN-huippukylmähoitokojeet ovat teknisesti ja käytettävyydeltään markkinoiden edistyksellisemmät. Myös F1-kuski Kimi Räikkönen on löytänyt huippukylmähoidon tuomat edut palautumiseen ja suorituskyvyn optimointiin ja hän onkin uusin CTN:n laitteita säännöllisesti käyttävä kansainvälinen urheilutähti. Suomalaiset huippukylmähoitolaitteet on asennettu Räikkösen kotiin ja niistä on tullut tärkeä osa hänen henkilökohtaista kunto-ohjelmaansa.

”Useat kansainväliset urheilu- ja viihdemaailman megatähdet ovat jo löytäneet huippukylmän mahdollisuudet, mutta meidän tarinamme ja lupauksemme konkretisoituvat parhaiten Jäämiehen, eli Kimi Räikkösen kanssa. F1-kisa on suurista taustatiimeistä huolimatta kuitenkin fyysisesti ja henkisesti erittäin vaativa yksilösuoritus, josta palautuminen perinteisin keinoin on aikaa ja vaivaa vaativa prosessi. Kun kuulimme Kimin itse innostuneen huippukylmästä ja sen tuomista eduista, oli luonnollista aloittaa hänen kanssaan molempia tukeva yhteistyö”, kertoo CTN Groupin kansainvälisestä myynnistä vastaava Mare Oravainen.

Kimi Räikkösen Sveitsin kotiin on asennettu sekä nesteytetyllä typellä toimiva huippukylmäkabiini CTN Cryo°Cabin™, että sähkötoiminen paikallishoitoon tarkoitettu uusi X°Cryo™. Hänestä tulee yhteistyön myötä suomalaisen huippukylmäosaamisen yksi tunnetuimmista kansainvälisistä huippu-urheilijareferensseistä.

”F1-auton ajaminen vaatii huippukuntoa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Erityisesti jalat ja alaselkä ovat radalla kovalla rasituksella ja olen huomannut, että huippukylmä toimii ainakin itselleni kylmäallasta paremmin palautumiseen ja erilaisten rasituskipujen lievittämiseen. Se on avannon kaltaisesti rentouttavaa, mutta huomattavasti tehokkaampi ja nopeampi tapa palautua esimerkiksi kovasta treenirääkistä tai kisaviikonlopusta. Luotan muutenkin suomalaiseen teknologiseen osaamiseen ja kun huomasin, että Suomessa valmistetaan maailmanluokan kylmähoitolaitteita, en halunnut ottaa tässäkään asiassa riskiä. Kotona ollessani käytän huippukylmälaitteita päivittäin ja uusi sähköllä toimiva laite on mahdollisuuksien mukaan käytössä myös kisamatkoilla”, kertoo Kimi Räikkönen.

Huippukylmälaitteita valmistava Cryotech Finland Oy kuuluu kansainväliseen CTN-konserniin, joka on erikoistunut palautumiseen ja hyvinvointiin käytettävien huippukylmälaitteiden valmistamiseen ja markkinointiin. CTN Group on alansa teknologinen edelläkävijä ja yhtiön Suomessa kehitettyjä ja valmistettuja nestetypellä toimivia CTN Cryo°Cabin™ -huippukylmäkabiineja on myyty yli 35 maahan. Yrityksen uusin innovaatio on sähköllä toimiva X°Cryo™ -paikallishoitolaite, jonka odotetaan helppokäyttöisenä, edullisena ja liikuteltavana vaihtoehtona mullistavan kylmähoitopalveluiden saatavuuden.

”Lääkkeettömien hoitomuotojen suosio on kovassa kasvussa ja uskon, että huippu-urheilijoiden lisäksi myös tavalliset liikkujat ja hyvinvoinnistaan välittävät kuluttajat löytävät pian huippukylmähoidon tuomat edut. Uudella sähkötoimisella XCryolla voi helposti virkistää myös kasvoja, kiihdyttää koko pään verenkiertoa, helpottaa erilaisia iho-oireita tai antaa täsmähelpotusta erilaisiin lihaskipuihin ja särkyihin vaikkapa polvessa tai ranteessa”, kertoo CTN-konsernin lääketieteellinen johtaja, tohtori Timo Kylmälä ja lisää, että ihmisten lisäksi huippukylmähoitoa annetaan myös maailman parhaille kilpahevosille ja -kameleille sekä koirille.

CTN Group on vuonna 2013 perustettu huippukylmähoitolaitteiden valmistukseen erikoistunut teknologiayhtiö. Yhtiön patentoimat kylmähoitolaitteet valmistetaan Suomessa Vantaalla sekä Nurmijärvellä ja niitä on viety jo yli 35 maahan. CTN-konsernin liikevaihto kuluvalle tilikaudelle on noin kaksi miljoonaa euroa ja liikevaihtoennuste alkavalle tilikaudelle on noin kuusi miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä yli 20 ihmistä Suomessa, Virossa ja Irlannissa.