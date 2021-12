Jäänpaksuudet kasvaneet tasaisesti Etelä-Savon järvillä

Alueellisilla havaintopaikoilla (havaintojakso 2004–2021) jäät ovat olleet vuoden aikaan nähden paksumpia vain vuonna 2010 ja 2004.

Joulukuun alun kovien pakkasten jälkeen jään paksuuntumista joudutti lyhyt lämmin jakso, joka sulatti jään päälle satanutta eristävää lumikerrosta ja muutti sen osin kohvajääksi.

Teräsjään osuus on myös kasvanut keskimäärin 10 cm edelliseen mittaukseen (15.12.2021) verrattuna. Valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuus on hieman suurempi kuin joulukuun lopussa keskimäärin. Kaikilla havaintopaikoilla jää on suurimmaksi osaksi teräsjäätä. Kohvajään osuus kuitenkin vaihtelee 0–10 cm välillä.

Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosina, eli järvien jäätyminen tapahtui hyvin samaan aikaan.

Mittauspaikoilla havaittiin keskimäärin noin 5–7 cm paksu lumikerros. Ohut lumikerros on kevyttä pakkaslunta, joka ei haitanne jäillä liikkujaa.