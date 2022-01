Jäätelömyyntipaikkojen huutokauppa on käynnistynyt

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin hyvityksiä, jos lasta hoidetaan väliaikaisesti kotona 14.1.2022 10:03:46 EET | Tiedote

Koronatilanne on huomattavasti heikentynyt Vaasassa. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille esitetään mahdollisuutta maksuttomiin jaksoihin, jos he järjestävät lapsen hoidon väliaikaisesti itse. Poikkeusmenettely on voimassa 17.1.-4.2.2022.