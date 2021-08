Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? VAMKin insinööriohjelmien lisähaku alkaa tänään

Jaa

Kevään yhteishaku ja ylioppilaskirjoitukset sijoittuivat hankalasti päällekkäin. Jos pääsykokeet eivät menneet aivan nappiin, kaikki ei kuitenkaan ole vielä menetetty. VAMKin lisähaussa 2.8.–9.8. hakijat voivat hakea vielä opiskelemaan kahteen tekniikan alan koulutusohjelmaan.

Lisähaussa tarjolla on sähkötekniikan päiväopinnot (insinööri AMK) sekä esimerkiksi työn oheen soveltuvat konetekniikan monimuoto-opinnot (insinööri AMK).

– Kevät on koulunsa päättävillä kiireistä aikaa, ja osalla pääsykoe voi kärsiä tästä. Kesän lisähaku on hieno mahdollisuus tehdä koe rauhallisempana aikana. VAMK on hyvä vaihtoehto, jos arvostat monipuolisia työharjoittelumahdollisuuksia ja hyvää yhteishenkeä – uutena opiskelijana tänne kotiutuu vaivattomasti, kertoo päällikkö Juha Vierola VAMKin hakijapalveluista.

Lisähaku Vaasan ammattikorkeakouluun käynnistyy maanantaina 2. elokuuta ja kestää 9. elokuuta asti. Haku päättyy 9.8. klo 15. Opintoihin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakoe järjestetään VAMKin kampuksella 12.8. Lisätietoja osoitteessa www.vamk.fi/haku