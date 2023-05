Jäkärlän sillan korjaustyöt alkavat Turussa Paimalantiellä

Jäkärlän silta on tyypiltään kivinen holvisilta, joka valmistunut 1932. Sillan päällysrakenne on levennetty 1975 teräsbetonisella laatalla. Sillan alusrakenteiden betoneissa on rapaumavaurioita, jotka nyt korjataan. Samalla muun muassa sillan- ja siltapaikan kuivatusrakenteita sekä tiekaiteita parannetaan ja päällysrakenteen betonin halkeamat injektoidaan.

Korjaustyöt alkavat 22.5.2023. Korjaustöiden aikana siltapaikalle asetetaan alennettu nopeus 50 km/h. Liikennettä joudutaan myös ajoittain rajoittamaan yhdelle kaistalle työpäivän aikana, kaistojen sulkemisjärjestelyt puretaan aina päivän päätteeksi. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan 14.7.2023 mennessä.

Sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Liikennemäärä sillalla on n. 1007 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii TYL Silko.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Ari Salo, p. 0295 022 830

- TYL Silko: projektipäällikkö Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513