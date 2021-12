Jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle Tiituspohjan ja Leppäveden välillä

Väylä jää osittain murskepinnalle talven ajaksi, mutta osuus Vaajakoskentie – Kauramaantie on jo päällystetty. Joka tapauksessa koko alue on talvihoidon piirissä ja liikennöitävässä kunnossa, mutta etenkin pyöräilijöiden on syytä huomioida Kauramaantien ja Hallaperäntien välinen murskepintainen osuus.

Viimeistelytyöt jatkuvat alkukesällä, jolloin liikennöinti joudutaan vielä väliaikaisesti sulkemaan tarvittavalta osin. Koko urakka valmistuu juhannukseen mennessä.

– Aikataulumuutoksen syynä ovat arvioitua hankalammaksi osoittautuneet pehmeiköt ja louhittavat kalliot. Pehmeikköjen osalta on suoritettu runsaasti massanvaihtoja. Tilalle tuotu kova maa-aines saa nyt rauhassa painua talven yli, jolloin lopputulokseksi saadaan parempi ja kestävämpi väylä, projektipäällikkö Petri Teerimäki Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.

Hankkeen nettisivut (vayla.fi)

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien 637 (Jyväskyläntie) varteen välille Tiituspohja – Leppävesi alkoi kesäkuun alussa 2021. Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeen rakennuttajana, urakoitsijana toimii Oteran Oy. Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on ELY-keskuksen ja Laukaan kunnan yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa.