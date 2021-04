Jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma KT51 välillä Kaapelitie – MT115 ja MT115 välillä KT51-Läntisen Kuninkaantien liittymä nähtävillä

Jaa

Siuntion kunta laatii yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelmaa Siuntion kunnan alueella.

Suunniteltavaa väylää on KT51 osuudella noin 5,2 kilometriä välillä Kaapelitie-Mt115 ja noin 3 kilometriä Mt115 välillä Kt51-Läntisen Kuninkaantien liittymä. Jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelman tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoiset ja ympäristöllisesti hyväksyttävät periaateratkaisut jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta suunnitelma saattaa koskea on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 27 §).

Esisuunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä 2021.

Palautetta jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelmasta voit lähettää 7.5 asti: Elisa Huotari, Destia Oy: elisa.huotari@destia.fi. tai puh. 040 5489980

Linkki suunnitelmaan:



https://www.siuntio.fi/jalankulku-ja-pyorailyvaylan-esisuunnitelma-kt51-valilla-kaapelitie-mt115-ja-mt115-valilla-kt51-lantisen-kuninkaantien-liittyma-nahtavilla