Jäljettömän siistiä vappua!

Helsingin kaupunki järjestää keskustaan ja Kaivopuistoon tapahtumaroskiksia, avolavoja, kuohuviinipullojen keräyslavoja sekä peltitynnyreitä kytevälle grillijätteelle, yhteistilavuudeltaan reilut 600 000 litraa.

Puistojen kestävyyttä suojellaan

Puistojen helposti vaurioituville kevätnurmikoille ei saa ajaa autoilla. Kaivopuistoon, Kaisaniemen puistoon ja myös muihin keskustan puistojen käytäville saavat ajaa autolla vain luvan saaneet, kuten ruokaa myyvät yhteisöt. Järjestyksenvalvojat ohjaavat liikennettä ja estävät luvattoman ajon puistoon. Saunamökit ja painavat teltat on sijoitettava kovalle pinnalle. Valvojat auttavat tarvittaessa luvallisen telttapaikan löytämisessä. Kaivopuistossa on myös ensiapupiste.

Kuohuviinipullot vaihtuvat leffalippuihin ja muut päätyvät kerääjille

Helsingin kaupunki järjestää kuohuviinipullojen keruun. Kaivopuistossa on kaksi pullonkeruupistettä, yksi Ison Puistotien keskivaiheilla ja toinen Kaivopuiston leikkikentällä. Pisteet on merkitty korkeilla pystybanderolleilla.

Kun palauttaa pisteeseen 20 kuohuviinipulloa, saa leffalipun. Lippuja on jaossa 1500. Ahkerimmat ansaitsevat koko vuoden leffaliput. Tempaus on suurena apuna vapun jälkien siivouksessa. Painavat kuohuviinipullot päätyvät Palautuspakkaus Oy:n kautta lasivillan raaka-aineeksi.

Muut pullot ja tölkit päätyvät pullonkerääjien kasseihin. Suuri pullonkerääjien armeija on tervetullut lisäapu. Vapun juhlija tietää, että pullot annetaan kerääjille ehjinä.

Vessat ja siivouspartiot

Käymälöitä on varattu 214, pisoaareja 24. Ne tulevat paikoilleen vapun aattona ja ne tyhjennetään ja siivotaan vapun päivän aamuna. Kaupunki muistuttaa, että omien vessojen vuokraaminen ja niiden sijoittaminen kaupungin maalle on luvanvaraista toimintaa, eikä sellaisille lupia myönnetä.

Vapun aattona kaupungilla partioi kymmenen työntekijää varmistamassa, että kaupunki pysyy hyvässä kuosissa. Vapun päivänä 28 kaupungin työntekijää ja 30 värvättyä työntekijää siivoaa paikkoja. Siivouksessa auttaa myös ryhmä vapaaehtoisia. Lisäksi pesuautot siivoavat katuja.

Brankkareitakin tarvitaan

Vapaapalokunta on varustautunut Kaivopuiston vapun päivään. Kertakäyttögrillien hiilet ja muu kytevä jäte on laitettava niille varattuihin peltitynnyreihin, ei roskakontteihin. Tulipalo suuren ihmismassan keskellä on erittäin vaarallinen ja palavasta jätteestä voi syntyä myrkyllisiä kaasuja.

Liikennejärjestelyjä ydinkeskustassa

Osa ydinkeskustan kaduista rauhoitetaan jalankulkijoiden käyttöön klo 17 alkaen tiistaina 30.4.2019. Järjestelyt päättyvät keskiviikkona klo 18. Järjestelyt koskevat Havis Amandan patsaan ympäristöä ja Esplanadin aluetta. Alueet kuvattu tarkemmin oheisella kartalla.