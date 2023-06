Jalkapallopäivä 11.6. tuo yhteisen eleen koko jalkapalloperheelle

Jalkapallopäivän eleellä jokainen lajin parissa toimiva katsojia ja kannattajia myöten voi tunnustaa omaa lajiylpeyttään. Ele muodostetaan muodostamalla sormilla paidan rinnassa olevan seuran logon kohdalle monissa yhteyksissä nähdyn sydämen sijasta pallo.

Näin teet Jalkapallopäivän eleen – animaatio on myös ladattavissa Jalkapallopäivän verkkosivujen materiaalipankista.

Jalkapallopäivä on suomalaisen jalkapalloilun suuri yhteinen juhlapäivä. Päivä, jolloin on meidän kaikkien vuoro näyttää ja nauttia niitä tunteita, jota suomalainen jalkapallo meissä herättää. Mukaan on kutsuttu kaikki suomalaiset seurat, pelaajat, yhteisöt sekä kuningaslajin ystävät.

Juhlistaminen onnistuu tietenkin parhaiten jalkapallo-otteluissa. Valinnanvaraa riittää – etkopäivänä 10.6. sekä varsinaisena Jalkapallopäivänä pelataan nimittäin tuhansia erilaisia jalkapallo-otteluita ympäri Suomen. Löydät koko listan Jalkapallopäivänä pelattavista Palloliiton alaisista otteluista täältä - hakutoiminnon avulla voit etsiä otteluita esim. seuran tai kaupungin nimellä. Liitteenä kuva tapahtumakalenterista.

Lue lisää: jalkapallopaiva.fi

Jalkapallopäiväterveisin,

Suomen Palloliitto

Veikkausliiga

Subway Kansallinen Liiga

Miesten Ykkönen

