Jalkautuva nuorisotyö toimii Helsingissä tehostetusti uudenvuodenaattona

Jalkautuminen alkaa n. klo 15 n. 40 nuoriso-ohjaajan voimin ja jatkuu tarpeen mukaan niin kauan kuin nuoria on liikkeellä. Nuoriso-ohjaajat liikkuvat alueilla ja kohtaavat nuoria, kyselevät kuulumisia ja ohjaavat tarvittaessa avun piiriin.

”Viestimme nuorille on, että kavereista tulee pitää huolta. Erityisesti kehotamme varovaisuuteen rakettien kanssa, jotta tarpeettomilta rakettiturmilta vältyttäisiin,” sanovat jalkautuvaa nuorisotyötä uutena vuotena koordinoivat nuorisopalveluiden toiminnanjohtajat Minna Sirviö ja Pirjo Huuhtiainen.



Sirviö ja Huuhtiainen vetoavat myös vanhempiin, jotta nämä tietävät missä nuoret liikkuvat. Nuorisopalveluissa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhä nuoremmat liikkuvat yksin kaupungilla. ”Lapset eivät kuulu yksinään kaupungille. Toivomme että lapset viettävät uuttavuotta vanhempien kanssa, ja nuorilla on kotiintuloajat, ja vanhemmat tietävät missä nuoret liikkuvat ja kenen kanssa.”