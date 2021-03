Jan Erola tajusi mitä sinkut ovat vailla koronakeväänä – syntyi 18 kirjoittajan sensuelli novellikokoelma

Ruotsin hipfilosofi Åsa Wikforss taistelee valeuutisia vastaan kirjallaan Vaihtoehtoiset faktat – Abban Björn lahjoitti 110 000 kirjaa kouluihin 21.10.2020 11:39:04 EEST | Tiedote

Åsa Wikforss on tunnettu ruotsalainen filosofi sekä tuore Ruotsin akatemian jäsen, joka seurasi tehtävässään Sara Daniusta. Hänen tuore kirjansa Vaihtoehtoiset faktat esittää selkeästi, mitä tieto on ja mitä se ei ole. Kirjan kirjoittamisen motiivina on valeuutisten leviämisen estäminen. Kirjan kustantaja, Abbasta tuttu liikemies Björn Ulvaeus lahjoitti viime joulukuussa 110 000 kappaletta ruotsalaisille lukiolaiselle "vastustamaan salaliittoteorioiden ja tyhmyyden lumivyöryä", kuten Ulvaeus esitti Dagens Nyheterille. Wikforss keskustelee faktoista kirjansa pohjalta Helsingin kirjamessuilla sunnuntaina 25.10. klo 13.30. Hän vierailee myös Tieteen päivillä Helsingissä tammikuussa 2021.