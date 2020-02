Janakkalalainen Samuel Jussila on Suomen nuori maatalousmestari 2020

Nurmitutkimukseen lisää paukkuja / Kansallinen nurmiohjelma – Nurmenvihreä tulevaisuus vuoteen 2030 28.1.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Nurmi kasvaa Suomessa hyvin ja se jalostetaan ihmisten ravinnoksi märehtijöiden avulla. Nurmen laajamittainen käyttö on yksi merkittävimmistä eroista suomalaisen kotieläintuotannon ja globaalin tuotantotavan välillä. Paitsi että nurmella on keskeinen merkitys märehtijöiden rehuna, tuottaa se myös suuren määrän ympäristöhyötyjä. Ympärivuotisen kasvipeitteisyyden ja maaperän kasvukunnon näkökulmasta nurmen merkitys esimerkiksi hiilen sidonnassa on ehdottoman tärkeä. Emme kuitenkaan tunne kaikkia vaikutusmekanismeja ja varmasti myös viljelykäytännöissä ja tuotannon organisoimisessa on paljon tehtävää.