Janina Viitasaari on Suomen Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatti 2019

Lehdistötiedote 23.12.2019. 23-vuotias sairaanhoitajaopiskelija Janina Viitasaari on tämän vuoden Suomen Queen Silvia Nursing Award -stipendiaatti ideallaan "Interaktiivinen muistiäänikirja ikääntyneelle".

Viitasaaren idea muistikirjasta sai alkunsa työharjoittelussa, missä päiväkirjatyyppisiä äänikirjoja oli käytössä henkilöillä, joilla on jonkinasteinen kehitysvamma. Äänikirjoihin nauhoitettiin päivän tapahtumia, joita henkilö sitten kuunteli jälkeenpäin.

Janina Viitasaari oli yksi viidestä finalistista, joista tuomaristo valitsi stipendiaatin. Tuomaristo koostuu Suomen stipenditoiminnon yhteistyökumppaneista. Tuomariston perustelu Janina Viitasaaren voitolle on seuraava:

"Janina Viitasaaren idea 'Interaktiivinen muistiäänikirja ikääntyneelle' on valmis ja toteuttamiskelpoinen idea. Idea vastaa hyvin vanhusten ja varsinkin muistisairaiden henkilöiden tarpeita, parantaen heidän arkielämäänsä ja turvallisuuden tunnetta. Muistiäänikirja voi myös olla väline, jolla lisätä ja parantaa kommunikaatiota: yhteistyötä sekä omaisten ja hoitajien välillä että vanhusten ja hoitajien välillä. Janina Viitasaaren idea on hyvä esimerkki siitä, miten toisessa yhteydessä hyvin toimiva ratkaisu voi pienin muutoksin soveltua myös vanhusten käyttöön."

Idea on tekninen laite, joka muistuttaa puhelinta. Siinä on mikrofoni, kaiuttimet ja näppäimistö, jota painelemalla tallennetut äänitteet saa soimaan.

– Mielestäni olisi hienoa, että omaiset saataisiin tähän mukaan. Parasta olisi, jos vanhus kuulisi nämä asiat tutulta ja turvalliselta ihmiseltä. Omainen voisi jättää myös esimerkiksi yhden yleisen piristävän tervehdyksen, esimerkiksi "hei äiti, muista, että olet tärkeä ja rakas, tullaan katsomaan sinua viikon päästä".

Janina Viitasaari opiskelee kolmatta vuotta sairaanhoitajaksi Helsingin Metropoliassa, mutta on alun perin kotoisin Parkanosta. Viitasaarta kiinnostavat sairaanhoitoammatissa akuutti-, teho- ja päivystyshoitotyöt.

Kevään 2020 aikana Viitasaari vastaanottaa henkilökohtaisesti kunniamaininnan kuningatar Silvialta palkintoseremoniassa kuninkaanlinnassa Tukholmassa.





Stipendistä

Stipendi jaetaan joka vuosi sairaanhoitajaopskelijalle, jolla on idea, jonka avulla voidaan parantaa vanhustenhoitoa. Ideakilpailun järjestää Swedish Care International, tavoitteena on luoda luovia ja vakuuttavia ratkaisuja vanhusten hoitotyön tulevaisuuden haasteita ajatellen.

Stipendi on 6000 euron arvoinen ja on perustettu Swedish Care International & Forum for Elderly Caren johdolla vuonna 2013. Stipendi on mahdollistanut yhteistyön Folkhälsan Välfärdin kanssa, joka toimii pääyhteistyökumppanina Suomessa. Muut yhteistyökumppanit Suomessa ovat Hugo & Maria Winbergs stiftelse, Konstsamfundet, Color4care, Elisa, Essity, Nordnet, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf ja Sairaanhoitajaliitto.

Stipendi myönnetään myös Ruotsissa, Puolassa ja Saksassa. Suomessa stipendi on jaettu vuodesta 2014 lähtien, ja joka vuosi sairaanhoitajaopiskelijoita ympäri Suomea hakee stipendiä erilaisilla ideoilla, joilla parantaa ja edistää vanhustenhoitoa sekä sairaanhoitajan ammattia.