Jännittävä pakopeli vie menneeseen aikaan Pohjanmaan museossa

Pohjanmaan museoon sijoittuvassa uudessa pakopelissä tarina rakentuu museon perustajan, kaupunginlääkäri Karl Hedmanin (1864–1931) ja hänen vaimonsa Elin Hedmanin (1877-1943) ympärille.

–Sain idean pakopelistä, kun valvontavuorossa kuljeskelin Hedmanin kerroksessa ja mietin tarinoita, joita hänestä kerrotaan, sanoo museovalvojana ja oppaana työskentelevä Laura Hiltunen.

Pakopeliin yhdistyy faktaa ja fiktiota

Uudessa pakopelissä siirrytään menneeseen aikaan, Vaasaan vuonna 1932, jolloin Pohjanmaan museo on hiljattain perustettu, mutta museon perustajiin kuuluva kaupunginlääkäri on menehtynyt. Hedmanin kokoelmat ovat jääneet museoon, ja niitä hoitaa hänen vaimonsa, joka asuu heidän asunnossaan museon yläkerrassa.

Pakopeli lähtee keksitystä tilanteesta, jossa kaupungissa riehuu uusi tuntematon virustauti. Siihen tehoaa vain yksi lääke, jonka kaupunginlääkäri Hedman on kätkenyt perustamaansa taidemuseoon.

Pakopelin ideana on pelaajajoukkueen kanssa löytää johtolankoja ja ratkaista tehtäviä tietyn ajan kuluessa. Pakopeliin liittyviä arvoituksia ratkotaan museon Hedmanin kerroksessa. Pakopelin ideaa on testattu ja kehitetty yhdessä Vaasan kaupungin museoiden vt. museopedagogi Zara Hindersin kanssa.

–Monissa museoissa on kehitelty omia pakopelejä, miksei siis Vaasassakin olisi omansa, kertoo Hiltunen.

Varaa aika omalle ryhmälle

Pakopelin voi varata ryhmälleen joko suomen- tai ruotsinkielisenä. Ryhmähinta museon aukioloaikoina tiistaista sunnuntaihin klo 10-17 on 60 euroa.

Ryhmillä on mahdollisuus varata vierailuaika myös iltaisin ja maanantaisin, jolloin museo on suljettu muulta yleisöltä. Hinta on tällöin kalliimpi.

–Toivomme, että ryhmä varaa ajan pakopeliin hyvissä ajoin, esimerkiksi viikkoa etukäteen, toivoo vt. museopedagogi Zara Hinders.

Pakopeliin voi varata ajan Pohjanmaan museon infosta (museoinfo@vaasa.fi, p. 06 325 3800). Ryhmässä voi olla enintään 12 osallistujaa.