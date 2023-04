Jaossa ennätykselliset 50 000 euroa konserttitoimintaan, vastuullisuuteen ja koulutukseen – Elmu Säätiön apurahahaku aukeaa toukokuussa

Elävän Musiikin Säätiö ELMU sr









Elävän Musiikin Säätiö ELMU sr on perustettu vuonna 1989. Säätiön tehtävänä on edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, tukea musiikki- ja kaupunkikulttuuria muun muassa vuosittain jaettavin stipendein ja apurahoin. Säätiön juuret ovat Lepakossa ja Elmu-yhteisössä. Säätiö oli aikanaan alkuperäisen Radio Cityn merkittävä omistaja. Nykyisin säätiö on mukana muun muassa Tuska-festivaalin toiminnassa. Säätiö on rakentanut yhdessä Y-Säätiön kanssa Helsinkiin ja Tampereelle musiikkialan Jallukka-vuokratalot.