Japanilainen kyläjuhla, taide ja uuden palvelun avajaiset juhlistavat MUJI Kampin 3-vuotissyntymäpäivää

MUJI on perustettu Japanissa vuonna 1980 vastauksena tuon ajan kulutusyhteiskunnan tottumuksiin. Visiomme on tuottaa ‘Merkittömiä laatutuotteita’ eli "Mujirushi Ryohin". MUJI on aina uskonut yksinkertaisuuteen, joka kuitenkin on saavutettu mutkikkaan ajatustyön sekä harkitun designin kautta. MUJI Kamppi avattiin Helsingissä vuonna 2019 ja se on Euroopan suurin MUJI myymälä. MUJI Finlandin tavoitteena on toteuttaa MUJIn visiota ja olla kohtaamispaikka paikalliselle yhteisölle.