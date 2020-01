Japanilainen ruokakulttuuri on sushia vivahteikkaampaa – Food Market Herkku esittelee parhaat palat

Japanilainen ruoka on tänä vuonna kaikkien huulilla. Suomalaiset ovat hullaantuneet sushista, mutta japanilainen ruokakulttuuri on paljon sushia monipuolisempaa. Kansainvälistä suitsutustakin saanut Food Market Herkku inspiroi tammikuussa asiakkaitaan japanilaisella izakaya-ruokakulttuurilla ja järjestää Tokion kalatoreilta tutun tonnikalahuutokaupan.

- Ruokatrendeissä korostuvat etniset ruoat ja niiden kiinnostavuus kasvaa koko ajan. Vuoden 2020 kiinnostavin ruokamaa on Japani. Japani on maailman huomion keskipisteessä, kun Tokiossa järjestetään kesäolympialaiset, kertoo valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupasta.

- Tunnemme ranskalaiset bistrot, kreikkalaiset tavernat ja espanjalaiset tapasbaarit. Japanilaiset izakayat odottavat vielä esittelyä jo sushista hullaantuneille suomalaisille. Maailmalla suosituksi noussut izakaya on rentoa ja konstailematonta ruokaa sekä ajanviettoa ystävien kesken herkullisten jaettavien ruoka-annosten äärellä, kertoo food market manager Milli Teivaala Helsingin keskustan Food Market Herkusta.

- Sushia ja japanilaista jaettavaa ruokaa halutaan valmistaa yhä enemmän myös kotona yhdessä illanvietoissa ystävien tai perheen kesken. Food Market Herkkuun marraskuussa avattu Sushi Daily on osoittautunut jymymenestykseksi. Tarkastelemme juuri, mihin Herkkuun tuomme suositun Sushi Dailyn seuraavaksi, Oksa jatkaa.

Tonnikalahuutokauppa kuin Tokiossa

Helsingin keskustan ja Tapiolan Food Market Herkku -myymälöissä järjestetään tonnikalahuutokauppa Tokion kuuluisien kalahuutokauppojen tyyliin. Kalatiskillä huutokaupataan kymmeniä kiloja painava tonnikala pala palalta.

- Tokion kalatorilla tonnikalahuutokauppa on suosittu nähtävyys, ja siellä asioivat niin huippukokit kuin päivittäistavarakaupatkin. Halusimme tuoda tämän ainutlaatuisen japanilaisen kalatorin tunnelman asiakkaillemme, kertoo food market manager Milli Teivaala.

Huutokaupassa myytävä keltaevätonnikala on pyydetty Intian valtamerestä kestävästi vapakalastusvälinein.

Food Market Herkun izakaya-teeman inspiraatiosta vastaa japanilainen keittiömestari Kenji Miyagi. Aidon izakaya-ravintolan tiiviin tunnelman ja keittiömestari Miyagin loihtimia makuelämyksiä voi kokea izakaya-konttiravintolassa, joka vierailee Keskuskadulla Helsingin keskustassa keskiviikosta 22.1. sunnuntaihin 26.1.Herkun bistroissa tarjotaan tammikuun ajan ramen-keittoa ja Helsingin keskustan Food Market Herkun Bistrossa on tarjolla viikoittain vaihtuva izakaya-annos.

Food Market Herkku -myymälät tarjoavat kotikokeille inspiroivia reseptejä ja runsaan valikoiman japanilaisen ruokakulttuurin raaka-aineita kuten tonkatsua, wagyuhärkää, ramenlientä, aitoa japanilaista sushiriisiä sekä herkutteluun trendikkäitä mochi-jäätelöpalloja.

Yhdistelmä ruokakauppaa, ravintolaa, kauppahallia ja elämyksiä

Kansainvälistä suitsutustakin saanut Food Market Herkku on elämyksellinen yhdistelmä kauppahallia, herkkukauppaa, ravintolaa ja kahvilaa, jossa ruoan rakastajat viihtyvät ja inspiroituvat.

- Herkku esittelee kiinnostavimmat ruokailmiöt ja vie asiakkaansa herkullisuuden löytöretkille. Haluamme houkutella uusia ruokaentusiasteja löytämään meidät. Tuomme maailman kiehtovimmat ruokakulttuurit, trendit ja raaka-aineet asiakkaidemme lautasille. Herkusta saadut kokemukset ohjaavat myös muiden ruokakauppojen kehitystyötä, kertoo Milli Teivaala.

Izakaya-teeman takana japanilainen keittiömestari Kenji Miyagi

- Syntynyt Okinawalla Japanin eteläisillä saarilla vuonna 1955

- Perustanut Suomeen kaksi japanilaista Zen Sushi -ravintolaa, jossa tarjoiltiin sushia ja izakaya-annoksia

- Rakkaus ruokaan ja kokkaamiseen kulkee perheessä. Herra Miyagin veli on pitänyt Tokiossa 25 vuotta omaa Ryukyu nimistä izakaya-ravintolaa.

Izakaya-teema näkyy kaikissa Food Market Herkuissa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella koko tammikuun ajan. Tonnikalahuutokauppa järjestetään Tapiolan myymälässä perjantaina 10.1. klo 16 ja Helsingin keskustan myymälässä lauantaina 11.1. klo 12. Japanilaisen keittiömestari Kenji Miyagin izakaya-konttiravintola on auki 22.-24.1. klo 11-19, 25.1. klo 11-18 ja 26.1. klo 11-17.

Food Market Herkku on elämyksellinen yhdistelmä kauppahallia, herkkukauppaa, ravintolaa ja kahvilaa, jossa ruoan rakastajat viihtyvät ja inspiroituvat. Food Market Herkku on saanut myös kansainvälistä suitsutusta. Brittiläinen kaupan alan tutkimuslaitos IGD listasi 16 ruokakauppaa maailmalta, joihin olisi hyvä käydä tutustumassa vuonna 2019. Food Market Herkku nousi listalle ainoana pohjoismaalaisena ruokakauppana.

Kansainvälinen kaupan markkinoinnin asiantuntijatoimisto TCC Global valitsi juuri Food Market Herkun viikon myymäläksi ja kuvasi Herkkua upeasti suunnitelluksi, laadukasta ruokaa ja hyvää palvelua rakastavien ihmisten ruokakaupaksi, jossa on ilo käydä ostoksilla.

Pieni izakaya-sanasto – mikä on tempura, okonmiyaki tai ramen?

Tempura = perinteinen japanilainen ruokalaji, joka valmistetaan tyypillisimmin vaaleasta kalasta äyriäisistä tai kasviksista tai nykyisin myös lihasta, kuten broilerista. Suupalan kokoiset annospalat kastetaan tempurataikinassa, jonka jälkeen ne friteerataan öljyssä. Tempurat nautitaan heti paiston jälkeen kuumina dipaten soijapohjaisiin dippikastikkeisiin.

Okonomiyaki = japanilainen munakaslettu, jonka keskeisiä aineksia ovat vehnäjauho, raastettu jamssi, kananmuna ja silputtu kaali. Nesteenä on vesi tai dashi-liemi, joka on valmistettu keittämällä merilevästä ja kalasta. Lisäksi okonomiyakissa voi olla monenlaista lihaa, äyriäisiä, vihanneksia ja juustoja. Koostumuksensa takia sitä usein verrataan länsimaisiin munakkaisiin ja pizzoihin, ja joskus sitä nimitetäänkin japanilaiseksi pizzaksi.

Bowlit = kulhoruoat, joiden raaka-aineena on yleensä riisi sekä paistettu tai raaka kala, äyriäiset, lihat sekä kasvikset, kuten avokado, kurkku ja retiisi.

Ramen = japanilainen nuudelikeitto, joka voidaan valmistaa niin lihasta, kalasta, äyriäisitä, tofusta kuin kasviksistakin sekä tietysti oikeanlaisista nuudeleista. Annos kruunataan yleensä keitetyllä kananmunalla. Nuudelikeiton tärkein osa on liemi, joka keitetään tyypillisimmin broilerin luista sekä porsaan potkasta. Liemi maustetaan inkiväärillä, valkosipulilla, sitruunaruoholla ja chilillä. Liemen valmistamiseen on syytä varata aikaa useampi tunti, joten sitä kannattaa valmistaa kerralla isompi erä ja pakastaa osa liemestä. Ramenlientä löytyy myös valmiina Herkkujen valikoimista.

Sushi on tunnetuin japanilainen ruokalaji maailmalla. Sushin perusta on oikeanlainen ja taidokkaasti keitetty sushiriisi. Sushiriisin kiillotetut jyvät ovat tavallista pitkäjyväistäriisiä lyhyempiä ja pyöreämpiä, jonka johdosta riisi on keitettynä tahmeampaa. Sushiriisi maustetaan riisiviinietikalla, suolalla ja sokerilla. Riisin lisäksi sushissa käytetään raakaa tai kypsennettyä kalaa, äyriäisiä, kasviksia, tofua ja nori-merilevää. Myös laadukkaita ja mureita lihoja voidaan käyttää sushin valmistamisessa. Myös poron ja naudan (mielellään marmori) fileet toimivat loistavasti susheissa.