Japanista pörähtää – Mestarietsivä Peppunen ratkaisee rikoksen kuin rikoksen

Otava on ostanut Children of Blood and Bone -menestyskirjasarjan oikeudet 26.9.2018 09:32 | Tiedote

Otava julkaisee syksyllä 2019 Tomi Adeyemin esikoisteoksen Children of Blood and Bone. Nyt jo 28 viikkoa New York Timesin Bestseller -listalla viihtyneen teoksen elokuvaoikeudet on myyty Fox 2000:lle ja se on saanut loistavia arvioita maailmalla.