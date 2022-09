Jari Korkin kirjasta pakollinen oppimäärä Manserockista jokaiselle Suomirockin ystävälle

Käsitteen tuntevat kaikki, mutta kuka keksi Manserockin? Mitä Tampereella tapahtui ennen Marilyniä? Ja miksi Tampereesta tuli Suomirockin pääkaupunki viimeistään 1980-luvulla, vaikka kaikki aikalaiset eivät edes halunneet tunnustautua manserokkareiksi? Jälkikäteen on toki helppo myöntää, ettei siitä eroonkaan pääse. Manserock jäi soimaan.

”Tampere antoi meille tilaa. Kotona olimme olleet friikkejä, mutta täällä olivat hörhöjä kaikki.”

– Mikko Alatalo.

”Lopulta tulin kerran suoraan keikalta aamuvuoroon. Soitin ruokatunnilla puhelinkopista lasteni äidille, että mitäs jos ottaisin lopputilin.” – Pate Mustajärvi.

”Se on ihan tuurinkauppaa. Vaikka on siinä se häviävän pieni mahdollisuus, että me ollaankin neroja.” – Heikki Silvennoinen Kummelin suosiosta.

Kirjaan on haastateltu muun muassa seuraavia henkilöitä: Pate Mustajärvi, Veltto Virtanen, Mikko Alatalo, Harri Rinne, Heikki Silvennoinen, Juha Torvinen, Aku Syrjä, Epe Helenius, Tapio Korjus, Kikka Laitinen Toni (Tiina) Lähteenmäki, Waldemar Wallenius (R.I.P) Rale Koivisto, Timo Kanerva, Dave Lindholm, Juho Juntunen ja Moog Konttinen.

Jari Korkki on Tampereella syntynyt ja opiskellut toimittaja ja kirjailija, joka ennen politiikan toimittajan uraansa toimi muun muassa tamperelaisen paikallisradio 957:n ohjelmapäällikkönä. Ehkä juuri siksi hän laulaa myös itsensä tarinaan Knihtinä, kun Tiernapoikien pääroolit on varattu Juice Leskiselle ja Matti Pellonpäälle.

Jari Korkki: Manserock jäi soimaan (Docendo 2022), sidottu, 288 sivua.



Arvostelukappaletiedustelut

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy ennakkoon sähköistä vedosta.

Kirjailijan yhteystiedot:

Jari Korkki, jari.korkki@pp.inet.fi, puhelin 040 5628142