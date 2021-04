Jari Mutanen on nimitetty Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtajaksi

Kohvajää on lisääntynyt Etelä-Savon järvillä 22.3.2021 15:34:28 EET | Tiedote

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä järvestä riippuen 37–46 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella Etelä-Savon mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 5–10 cm keskimääräisiä arvoja pienempiä. Maaliskuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on jälleen kasvanut. Kohvajään osuus on keskimäärin noin 55–74 % jään kokonaispaksuudesta. Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida jäillä liikuttaessa.