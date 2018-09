Järjestö toivoo ministeriöltä, että sisäilmasta saataisiin ratkaisuja edistävää tietoa

Terveellisen rakentamisen markkinat ovat pian trendi – samalla virheinvestointien riski kasvaa 20.10.2017 14:17 | Tiedote

Terveellinen sisäilma on nousemassa yhdeksi lähivuosien trendeistä rakentamisessa, ja sisäilmasairaille sopivia tilaratkaisuja tarvitaan akuutisti. Ongelmaan tarttuminen on viisasta koko yhteiskunnan kannalta, mutta kääntöpuolena ilmiö vetää puoleensa toimijoita, joiden asiantuntemus aiheesta on puutteellinen. Rakennuttajien, rakennusten ostajien ja myös median olisi syvennyttävä aiheen laajuuteen nykyistä paremmin.