Järjestöillä keskeinen rooli maailman turvallisimman yhteiskunnan rakentamisessa

Köyhyysvahti 2022: Kriisit toisensa jälkeen osuvat samoihin ihmisiin – tarvitaan määrätietoista politiikkaa köyhyyden kasvun hillitsemiseksi 17.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Kaikenlaiset kriisit osuvat raskaimmin jo niitä ennen vaikeassa tilanteessa eläneisiin. Tämä on viimeksi todettu koronakriisistä, kuten käy ilmi tuoreesta Köyhyysvahdista. Köyhyysvahti on Köyhyyden vastaisen verkoston kokoama raportti Suomen köyhyystilanteesta. Se ei ole tutkimus vaan kooste tilasto- ja tutkimustietoa sekä köyhyyttä kokevien ihmisten näkemyksiä. Se julkaistaan YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.2022. Viimeisimpien tilastotietojen mukaan Suomi selvisi koronakriisistä melko hyvin: sosiaaliturvan korotusten ja laajennusten ansiosta pienituloisuus lisääntyi vain vähän ja melko lyhyeksi ajaksi. Jo vuonna 2021 työllisyys lähti kasvamaan, ja se vähensi köyhyyttä. Erilaiset toimet eivät kuitenkaan juuri auttaneet heitä, joilla raha on ollut tiukoilla jo pitkään. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät, yhden aikuisen perheet ja yksinasuvat. Koronakriisiä on seurannut sota, elinkustannusten jyrkkä nousu ja sähköpula. Nämä kriisit eletään keskellä ilmastokrii