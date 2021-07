Järjestöillä on merkittävä rooli kestävän elämän rakentamisessa

Tiedote 12.7.2021. Miten järjestöt voivat tukea ja kirittää kestävää kehitystä? Miten kaikki saadaan mukaan muutostalkoisiin? Entä mitä on ekososiaalinen sivistys ja miten sitä edistetään? Ja kuinka nuorten näkökulmat saadaan näkymään toiminnassa?

Kestävää elämää, ekososiaalista sivistystä ja järjestöjen roolia uuden oppimisessa pohditaan heinäkuussa, kun Opintokeskus Sivis ja Vapaa Sivistystyö ry järjestävät SuomiAreena-tapahtumassa keskustelun aiheesta Miten mahdollistetaan kestävä elämä? Keskustelua voi seurata suorana lähetyksenä mtv-palvelussa ja verkossa keskiviikkona 14.7.2021 klo 11-11.45.

Kestävän elämän näkökulmista keskustelevat europarlamentaarikko ja Marttojen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen sekä Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero. Puhetta johtavat toiminnanjohtaja Marita Salo Opintokeskus Siviksestä ja puheenjohtaja Björn Wallén Vapaasta Sivistystyöstä. Videoissa ääneen pääsevät myös Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja Hämeenlinnan seudun 4H-nuoret.

Satojatuhansia koulutuksia ja kohtaamisia vuosittain

– Haluamme nostaa esiin vapaa-ajalla oppimisen merkityksen kestävän elämän edistämisessä. Järjestöillä ja vapaalla sivistystyöllä on keskeinen rooli kasvatus- ja sivistystyössä ja samalla iso mahdollisuus toimia kestävän elämän eteen, toteaa Siviksen toiminnanjohtaja Marita Salo.

Keskustelussa nostetaan esiin myös ekososiaalisen sivistyksen idea. Yhteisessä vuoropuhelussa pohditaan, mikä rooli järjestöillä on ekososiaalisen sivistyksen edistämisessä.

Lisäksi puhutaan nuorten näkökulmasta. Miten nuoret näkevät yhteiskunnan muutoksen ja miten saadaan nuorten ääni kuuluviin ja kanavoitua vaikuttavaksi toiminnaksi?

– Kestävä kehitys on paitsi kestäviä ympäristöratkaisuja myös sosiaalista kestävyyttä, kokemusta arvokkaasta elämästä ja yhteisöön kuulumisesta. Kestävämpi tulevaisuus saadaan aikaan kasvatuksella, koulutuksella ja johtamisella. Järjestöt tavoittavat, osallistavat, voimaannuttavat ja kouluttavat toiminnallaan vuosittain satoja tuhansia ihmisiä, Marita Salo muistuttaa.

Järjestöissä innostutaan ja sivistytään yhdessä

SuomiAreenan yhteydessä julkaistaan myös Siviksen Järjestöissä me innostutaan – Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -selvitys. Julkaisu luo kuvaa siitä, minkälaista sivistystyötä järjestöissä tehdään.

– Julkaisu tuo tuoreita ja käytännöllisiä näkökulmia järjestöissä oppimiseen ja järjestökoulutuksen mahdollistamaan sivistymiseen. Keskiössä on kestävä elämä ja se, millaista elämäntapojen muutokseen tähtäävää ja uudistavaa oppimista järjestökoulutuksessa syntyy, kertoo Siviksen asiantuntija ja julkaisun toimittaja Marion Fields.

Entä mitä selvitys kertoo järjestöjen sivistysroolista?

– Järjestöjen kautta avautuu mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja vertaisoppimiseen. Järjestökoulutukset antavat myös tilaisuuden avartaa omaa näkökulmaa ja oppia uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Järjestöjen tekemästä työstä onkin syytä olla ylpeä, sillä järjestöjen toiminnan kautta opitaan tekemään eettisiä arjen valintoja sekä vaikuttamaan tulevaisuuteen. Samalla oppiminen edistää yhteisöllisyyttä ja yksilön hyvinvointia, kiteyttää Fields.

Järjestöissä me innostutaan – Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -selvitys julkaistaan 14.7.2021. Julkaisu on osa Sitran Sivistys+-ohjelman rahoittamaa Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta. Selvitys on julkaisuvapaa 14.7.2021 klo 11.

Julkaisu sekä SuomiAreena-keskusteluun liittyvät infografiikat, keskustelijoiden valokuvat ja kuvituskuvat löytyvät Siviksen kuvapankista: https://sivis.kuvat.fi/kuvat/SuomiAreena+14.7.2021/

Seuraa keskustelua suorana lähetyksenä mtv-palvelussa 14.7. klo 11-11.45: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003190/miten-mahdollistetaan-kestava-elama-1444163