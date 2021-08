Järjestöjohtajien kannanotto kansainvälisen ilmastopaneelin raporttiin ja ilmastotoimien välttämättömyyteen

Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin uuteen Terra Carta -ilmastohankkeeseen 11.1.2021 15:00:00 EET | Tiedote

Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition liittyy Walesin prinssi Charlesin perustaman Terra Carta-hankkeen tukijaksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen puolesta toimiva Prinssi Charlesin ilmastohanke julkistettiin Ranskan presidentti Emmanuel Macronin isännöimässä One Planet Summit -tapahtumassa maanantaina. Terra Carta on kymmenkohtainen vihreän elvytyksen kokonaisuus, joka haastaa yritykset ja niiden johdon asettamaan luonnon, ihmiset ja planeetan maailmanlaajuisen arvonluonnin ytimeen. Climate Leadership Coalitionin lisäksi Terra Cartan tavoitteisiin ja toimintaan on sitoutunut muun muassa useita globaaleja suuryrityksiä kuten Bank of America, Unilever, BP, AstraZeneca, HSBC, BlackRock ja EY. Yksi Terra Cartan aloitteista on perustaa luonnon pääomiin investoiva liittouma, Natural Capital Investment Alliance. Liittouma aikoo ohjata vuoteen 2022 mennessä 10 miljardia dollaria luonnonpääomaan sijoittaviin investointeihin muun muassa päästöoikeuk