Jarkko Tontin esseet närkästyttävät eikä kritiikiltä välty kukaan

Heimoistunut identiteettipolitiikka, woke-aktivismi ja jyrkkä kansallismielisyys uhkaavat liberaalia demokratiaa ennen kokemattomalla tavalla. Ääripäät jyräävät, maltilliset ovat vaiti ja hämmennyksissä. Tontin kynä sauhuaa tämän ottaessa kantaa ja kuljettaessaan näkökulmaa yksityisestä yleiseen sekä takaisin. Myös oma historia psykoterapiassa käsitellään asiaan kuuluvalla tavalla, ja seuraavaksi Tontti haluaisikin laittaa yhteiskunnan terapeutin sohvalle.



Esseissään Tontti hakee kysymyksiä muun muassa siihen, voiko syrjinnällä vastustaa syrjintää. Ruodittavana ovat myös ekototalirismi, ilmastohysteria, populaarikulttuuri ja sananvapaus, jonka puolustajat ovat kaikonneet olemattomiin muutamassa vuodessa.



Tarkoituksista ja keinoista täydentää Jarkko Tontin esseekirjatrilogian, jonka aikaisemmat osat ovat Koti, uskonto ja isänmaa (2011) ja Viisastuminen sallittu (2016). Se on aikalaisanalytiikkaa yhteiskunnan tilasta ja ihmiskunnan mielenmaisemista 2020-luvun alussa.



Jarkko Tontti, kirjailija, OTT. Hän on julkaissut useita romaaneja,esseekokoelmia ja runoteoksia vuodesta 2006 lähtien. Tontin esikoisrunokokoelma Vuosikirja on palkittu Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnolla.

