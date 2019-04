Jarno Leskinen voitto KooKoon tatuoinnin - kisassa yli 25 000 osallistujaa

Intohimoinen Kouvolan KooKoon kannattaja Jarno Leskinen otti lauantaina liigaseuran tatuoinnin iholleen.

-Kookoo on aina ollut sydämessäni. Haaveilin pitkään oman joukkueen tatuoinnista. Etäkannattajana tämän nykyisen kotikaupungin joukkueen menestys ei tunnu miltään. Aina kun pääsen kotiin Lumon areenalle minut valtaa tunne, että täällä on hyvä olla. Ikuisesti oranssi-musta, lappeenrannassa asuva Jarno Leskinen kuvailee.



Veikkauksen järjestämässä etuasiakasarvonnassa 15 onnekasta voittajaa sai kannattamansa liigaseuran tatuoinnin iholleen. Kilpailun voittajien tatuoinnit tehtiin lauantaina saman päivän aikana Helsingin Punavuoressa. Kuudelta artistilta kului urakkaan aikaa yhteensä lähes kahdeksan tuntia. Arvontaan osallistui yli 25 000 Veikkauksen etuasiakasta.



- Kilpailun suosio yllätti meidätkin. Oman suosikkiseuran tatuoinnin ottaminen kuvastaa sitä intohimoa ja sitoutuneisuutta, jolla suomalaiset suhtautuvat jääkiekkoon ja omaan liigaseuraansa, Veikkauksen yhteyspäällikkö Tuomo Torkkola sanoo.



Jarno Leskinen, Lappeenranta

KooKoo

1. Mistä lähtien olet ollut suosikkiseurasi fani? Ala-asteelta asti, eli 90-luvun puolelta. Olisiko ollut 3-4 luokalta saakka.

2. Mistä kaikki alkoi ja milloin? Muistikuva on, että luokan kanssa oltaisiin menty yhdessä peliin.



3. Millaisia ovat ensimmäiset muistikuvasi liigapeleistä? Ei sen suurempia muistikuvia, paikallispelit SaiPaa ja Pelicansia vastaa.

4. Kuka oli ensimmäinen suosikkipelaajasi? Mikko Liukkonen.

5. Entä suosikkipelaajasi nykyjoukkueesta? Malte Strömwall.

6. Kuinka usein käyt suosikkijoukkueesi matseissa? Aika harvoin on tullut töiden takia päästyä peliin, mutta aina kun on mahdollisuus ollut, niin hallille on menty. Jokainen peli on katsottu sitten kyllä TeliaTV:stä.

7. Mikä suosikkijoukkueessasi on parasta (pelityyli, perinteet, fanit, halli, kannatuslaulu tms.)? Yksinkertaisesti kaikki.

8. Pelaajilla on rituaaleja kuten varusteiden pukemisen järjestys. Millaisia rituaaleja fanitukseesi tai otteluissa käymiseesi kuuluu? Hallille meno aina tuntia ennen pelin alkua, hyvissä ajoin pelipaikoille.

9. Kuka on pelaaja, jonka toivoisit saavasi vahvistukseksi omaan joukkueeseesi? Veini Vehviläisen.



10. Jos sinulla on fanipaita, mitä sen selässä lukee? Kyllä löytyy ja selässä lukee Nieminen.



11. Lyötkö koskaan vetoa suosikkijoukkueestasi? Olen lyönyt, mutta en enää. Suosikkijoukkueet häviävät aina kun veikkaan niiden puolesta.



12. Käytkö vierasmatseissa? Missä mieluiten? Enemmän tuli reissattua Mestis-aikana KooKoon vieraspeleissä. Liiga-pelejä ei ole tullut vieraissa katsottua. Mutta haluaisin kyllä mennä, kaikissa pelikaupungeissa.



13. Osaatko suosikkiseurasi kannatuslaulun sanat ulkoa? Miten alkaa? Osaan; oranssi-musta on meidän värimme, KooKoolle me huudetaan. Syntymästä kuolemaan.



14. Kahta en vaihda, sanotaan. Mitkä ne kaksi ovat sinulla? Kookoo ja BMW.



15. Miten selviät kesästä, kun ei ole matseja? Onhan se pitkä aika odottaa kauden alkua, uusia pelaajasopimuksia seurataan. Kesä on lempi vuodenaika ja nopeasti ohi, niin kyllä se odotuksen kestää.



16. Onko sinulla muita tatuointeja? Vain yksi.



17 Kenen pelaajan kuvan tai numeron voisit ottaa tatuointina? Strömwallin.



18. Millaista tatuointia et voisi ikinä ottaa? Mitään tribaalitatuointeja.