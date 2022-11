Jarno Pelonrannan toinen runokokoelma kuljettaa mukanaan sinen kuulaisiin sävyihin!

KUTSU: Liian nätti masentuneeksi -kirjan julkistamistilaisuus to 17.11. klo 9 3.11.2022 15:04:34 EET | Kutsu

Lämpimästi tervetuloa Liian nätti masentuneeksi -kirjan julkistamistilaisuuteen Urbaani Legendaan torstaina 17.11. klo 9 alkaen! Tilaisuus on tarkoitettu median edustajille. Urbaani Legenda sijaitsee osoitteessa Mariankatu 17, 00170 Helsinki. Sohvi Nymanin Liian nätti masentuneeksi on kirja kaikille masennuksen kanssa kamppaileville. Se sisältää rohkaisevia parantumistarinoita sekä asiantuntijoiden näkemyksiä elämäntapojen, uskomusten ja ravinnon vaikutuksesta mielenterveyteen ja tarjoaa myös näkökulmia luonnolliseen, lääkkeettömään paranemiseen. Tervetuloa seuraamaan myös avoimia yleisötilaisuuksia Kallion kirjaston kupolisaliin lauantaina 19.11. klo 15 sekä keskustakirjasto Oodiin torstaina 24.11. klo 17! Kirjailijasta Sohvi Nyman on ihanuusvalmentaja, stylisti ja kirjailija, joka paini vuosia toistuvan masennuksen kanssa, kunnes selätti sen. Sohvilta on aiemmin ilmestynyt muun muassa kirja Olet ihana – Uskalla rakastaa itseäsi (Basam Books 2020) sekä Rosa Blomin kanssa yhdessä kirjo