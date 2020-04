Järvenpään hyvinvointikampukselle valmistui asumisoikeusasuntoja

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n (Asokodit) rakennuttama 40 huoneiston asumisoikeuskohde on valmistunut Järvenpään hyvinvointikampukselle.

Järvenpäässä osoitteeseen Lääkärinkuja 5 valmistunut kerrostalo sijaitsee Pöytäalhon kaupunginosassa. Asumisoikeusasunnot ovat kooltaan yksiöistä neliöihin. Keskeiselle paikalle vain kilometrin etäisyydelle rautatieasemasta ja kaupungin keskustasta valmistuneet asunnot on kaikki myyty. Asukkaat muuttavat uusiin asumisoikeusasuntoihin 29.4.2020.

Asokotien rakennuttama kohde sijaitsee Järvenpään hyvinvointikampuskorttelissa, jonka tavoitteena on yhdistää eri ikäisiä ihmisiä yhteisölliseen ja virikkeelliseen asumiseen. Yhteisöllisyyteen on panostettu monin tavoin. Hyvinvointikampuksella toimii muun muassa korttelitupa asukkaiden tilaisuuksia varten sekä ravintola, joka tarjoaa ruokapalvelua kaikille alueen asukkaille. Esteetön piha-alue on asukkaiden yhteisessä käytössä. Lähellä sijaitsevat myös terveyskeskus, apteekki ja päivittäistavarakauppa. Kortteliin rakennetaan ympärivuorokautinen päiväkoti ensi vuoden aikana.

Hyvinvointikampuksessa on huomioitu erityisesti ikäihmiset, joiden toiveet yhteisistä aktiviteeteistä ja virikkeistä huomioitiin jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläisneuvosto osallistui vahvasti hanketyöskentelyyn.

Hyvinvointikampuksen suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut palvelutalojen rakennuttaja Tyvene Oy:n johtama yhteenliittymä Järvenpään kaupungin ja Eläkeläisneuvoston kanssa. Yhteenliittymän muodostavat Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy (Asokodit), Diakonissalaitos, Hoiva Oy ja rakennusliike Jatke Uusimaa Oy. Kampushankkeen kaava- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Siren Arkkitehdit Oy.