Järvenpään K-Citymarketista tutuksi tullut RAITO Sushi avaa Helsingin päärautatieasemalle

Restel lopettaa yhteistyön Pernod Ricard Finlandin kanssa 17.4.2023 10:35:32 EEST | Uutinen

Restel on päättänyt lopettaa yhteistyön Pernod Ricard Finlandin kanssa toistaiseksi. Kaikki Pernod Ricardin tuotteet on asetettu Restelin ravintoloissa hankintakieltoon. Syy yhteistyön päättämiselle on Pernod Ricardin harjoittama vientitoiminta Venäjän markkinoille. Restel pitää Venäjän yli vuosi sitten aloittamia sotatoimia kaikilta osin tuomittavana.