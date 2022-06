Järvi-Suomeen myönnettiin noin 1,25 miljoonaa euroa avustuksia kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista

Työlupalinjaus nopeuttaa kansainvälisiä rekrytointeja (Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) 6.6.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten alueilla. Saatavuusharkintakokeilussa mukana olevien ELY-keskusten päivitetty työlupalinjaus astuu voimaan 3.6.2022 Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueilla. Kaikkia neljää ELY-keskusaluetta kuvaa se, että osaajapula on monin paikoin kroonistunut ja rekrytointiongelmia on laajasti eri aloilla. Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilu kestää 27.10.2021-28.02.2023. Työlupalinjausta päivitetään säännöllisesti puolivuosittain.