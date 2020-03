Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön jakeluverkkoa Haukivuorella

Järvi-Suomen alueella sähköenergian jakelusta huolehtiva Järvi-Suomen Energia parantaa sähköverkkoa merkittävästi Haukivuorella vuonna 2020. Työmaita on kaksi, Orjuu-Orava-Letvelammin työmaa on jo käynnistynyt, ja Saari-Kasi- alueen työmaa käynnistyy nyt maaliskuun lopussa.

Vanhan runkoverkon korjaaminen, ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeliin ja linjan siirtäminen metsästä teiden reunalle vähentää sähkökatkoja, joista ovat kärsineet erityisesti Haukivuoren Nykälän asukkaat. Jatkossa myös suurhäiriötilanteissa, kuten myrskyissä, sähköviat saadaan korjattua aiempaa nopeammin.

- Haukivuorelaisten sähkönlaatu paranee huomattavasti, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala.

Järvi-Suomen Energialla on tänä vuonna Haukivuorella kaksi työmaata. Saari-Kasi -alueen työmaa alkaa maaliskuun lopussa Kaarteentien ja Kuikkalahdentien varresta. Työmaan pääasiallinen sijainti on Porsaskoskentien varressa, Kurkisensaarentien ja Pohoskylän välillä. Orjuu-Orava-Letvelammin alueen työmaa on käynnistynyt maaliskuussa. Töitä tehdään erityisesti Nykäläntien ja Vesikansantien varrella.

Järvi-Suomen Energia parantaa näiden alueiden sähköverkkoa yli 13 500 eurolla asiakasta kohti. Kokonaiskustannus on kolme miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Eltel Networks Oy.

Haukivuoren työmaat sijaitsevat haja-asutusalueella normaalissa maastossa. Vesistöalituksia on tehtävä muutamia. Työt on määrä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Työmaat voivat haitata liikennettä jonkin verran. Työkoneiden liikkuminen ja työmaiden eristäminen keskeyttää muun liikenteen satunnaisesti. Sähkönjakelun häiriöitä ilmenee lähinnä vasta siinä vaiheessa, kun uusi sähköverkko kytketään päälle. Kytkennän ajankohdasta sovitaan kunkin talouden kanssa etukäteen.

Järvi-Suomen Energia parantaa sähköverkkoa tänä vuonna toiminta-alueellaan yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Työmaita käynnistyy useissa kunnissa.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa Järvi-Suomen Energian ja muut jakeluverkon haltijat saneeramaan olemassaolevaa sähköverkkoa toimitusvarmemmaksi.