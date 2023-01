Järvi-Suomi hakee ideoita vihreään siirtymään (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Koillismaan joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi) 11.1.2023 09:25:47 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Koillismaan joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2023 on valmistunut. Työssä on määritelty kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso yhteysväleille Oulu–Pudasjärvi–Taivalkoski–Kuusamo, Kajaani–Kuusamo, Kemijärvi–Kuusamo, Posio–Kuusamo ja Salla–Kuusamo. Samalla on laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Osa suunnitelman mukaan kilpailutetusta liikenteestä käynnistyy kesäkuussa 2023.