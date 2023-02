Jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöstä

Pölönen on toiminut apulaisoikeusasiamiehenä vuodesta 2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijänä sekä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa että oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi Pölösellä on kokemusta lakimiehen tehtävästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristössä, ja hän on työskennellyt myös tutkijana. Koulutukseltaan Pölönen on oikeustieteen tohtori.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu oikeusneuvos Tuula Pynnän virkavapaaseen, joka päättyy 31.12.2027.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.