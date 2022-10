Jäsenkuntien valtuustot päättävät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisesta

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän koko toiminta siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalvelujen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Kuntayhtymään ei tämän jälkeen jää perussopimuksen mukaista toimintaa. Vapaaehtoinen kuntayhtymä ei purkaannu automaattisesti tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle, vaan mahdollisesta purkamisesta tulee päättää erikseen. Kuntayhtymän purkamisesta ja purkamisen yksityiskohtia koskevasta sopimuksesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen. Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa touko-kesäkuussa 2023.

Lisäksi yhtymähallitus käsitteli kuntayhtymän tilinpäätösennustetta. Kuntayhtymän oman toiminnan ylitysennuste on 46 Me ja erikoissairaanhoidon ylitysennuste 10 Me. Koronakustannusten avustus, arvioilta noin 15Me, jäänee merkittävästi alhaisemmalle tasolle kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä eikä kata kaikkia koronan aiheuttamia kustannuksia. Toimintavuoden tilinpäätöksen ennustamista ovat vaikeuttaneet muun muassa henkilöstöjärjestöjen piikkipalkkavaatimukset sekä sote-palkkaratkaisun 600e kertaerän kohtalo, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan tulisivat kuntayhtymän maksettavaksi.

-Kuntien talous ei enää kestä lisämenoja ja tässä on saatava valtio apuun. Meillä on valmis organisaatio ja toimintaympäristö hyvinvointialueelle, toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio.