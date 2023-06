Jätevesitutkimus: alueelliset erot huumeiden käytössä yhä suurempia, pääkaupunkiseudulla etenkin kokaiinin käyttö lisääntyy edelleen

Nyt julkaistut huumeiden valtakunnallisen jätevesiseurannan tulokset ovat viime vuoden marras-joulukuun näytteenotosta 27 kaupungista lähialueineen. Suurimmista kaupungeista (Helsinki, Turku, Tampere) näytteitä otettiin myös tämän vuoden maaliskuussa. Lisäksi niistä on julkaistu jatkuvan jätevesiseurannan tulokset kuluvan vuoden toukokuun loppuun saakka.

Jatkuvan jätevesitutkimuksen näytteet kerätään Helsingistä, Tampereelta ja Turusta sunnuntai- ja maanantaiaamun välisenä aikana, joten tulokset kuvaavat erityisesti huumeiden viikonloppukäyttöä. Valtakunnallisen keräyksen tulokset kuvastavat kaikista viikonpäivistä laskettua keskimääräistä käyttöä.

Laaja tutkimus kattaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Huumeiden jätevesitutkimusten tulokset

Amfetamiinin käyttö pysynyt selvästi alle 2020 huipputason

Amfetamiinia käytetään edelleen merkittäviä määriä koko Suomessa. Sen käyttö on pysynyt selvästi alle vuoden 2020 ennätyksellisen tason, joskin kasvanut jälleen hieman suurissa kaupungeissa alkuvuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Kokaiinia puolestaan käytetään koko ajan enemmän etenkin pääkaupunkiseudulla.

”Lainvalvontaviranomaisten laajat huumetakavarikot ja kiinniotot vaikuttivat keväällä 2021 selkeästi huumetilanteeseen. Muutos on näkynyt ennen kaikkea amfetamiinin käytössä. Kokaiinin käytön osalta vaikutukset jäivät puolestaan väliaikaisiksi”, THL:n yksikönpäällikkö Teemu Gunnar arvioi.

”Amfetamiinin käytön vähentyminen näkyy myös yhteiskunnallisissa lieveilmiöissä, kuten huumerattijuopumusten määrän vähenemisenä kahden viime vuoden aikana. Kokaiinin voimakas käytön kasvu ei puolestaan ole vielä näkynyt vastaavalla tavalla muissa tilastoissa. Tämä viittaa, että kyseisiä huumeita käyttävät ainakin osittain eri ryhmät. Kokaiinin käyttö painottuu voimakkaasti viikonlopuille”, Gunnar jatkaa.

Useilla paikkakunnilla käyttömäärät pysyneet hyvin tasaisina

Kokaiinin käytön painottuessa pääkaupunkiseudulle, valtaosassa Suomea amfetamiini on ylivoimaisesti suosituin stimulanttihuume. Paitsi käytetyissä aineissa, myös käyttömäärien kehityksessä on ollut suuria alueellisia eroja: pitkällä aikavälillä pääkaupunkiseudun kokonaiskäyttömäärien kasvu on ollut voimakasta siitä lähtien, kun jätevesitutkimuksen teko Suomessa alkoi vuonna 2012. Useilla pienillä paikkakunnilla käyttö on taas pysynyt hyvin samalla tasolla.



”Stimulanttien käytön osalta Suomi on selkeästi jakautunut. Etenkin pääkaupunkiseudulla stimulanttien käyttö on runsasta ja jälleen kasvusuunnassa, mutta useissa kaupungeissa tilanne on ollut varsin tasainen. Kokaiinia on tyypillisesti käytetty näissä kaupungeissa hyvin vähän tai ei laisinkaan”, sanoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Ekstaasin käyttö on pitkällä aikavälillä vähentynyt, metamfetamiinin käyttö suhteellisen vähäistä

MDMA:n eli ekstaasin käyttöä todettiin vuonna 2022 keskimäärin vähemmän kuin vuosina 2014–2020. Kuluvan vuoden maaliskuussa ekstaasin käyttö oli kuitenkin lisääntynyt kaikissa tutkimuskaupungeissa vuoteen 2022 verrattuna. Ekstaasia käytetään jätevesitutkimusten perusteella tyypillisesti suurissa kaupungeissa enemmän kuin pienissä.

Metamfetamiinia käytetään tällä hetkellä Suomessa suhteellisen vähän. Metamfetamiinin käyttö on selvästi alemmalla tasolla verrattuna vuosiin 2016 ja 2017, jolloin se ylitti väliaikaisesti pääkaupunkiseudulla amfetamiinin käyttömäärät.

Muuntohuumeiden merkitys lisääntynyt erityisesti Helsingissä ja sen lähialueilla

Suomessa ongelmakäytössä yleisimpiä muuntohuumeita, erityisesti synteettisiin katinoneihin kuuluvaa alfa-PVP:tä, todetaan jätevesitutkimuksissa säännöllisesti pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä Vihdin Nummelan puhdistamon alueella.

Helsingin ja lähialueiden jatkuvassa seurannassa alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi vuoden 2022 alusta lähtien ja on ollut keväällä 2023 ennätyksellisellä tasolla. Synteettisiä katinoneja käytetään tyypillisesti osana ongelmakäyttöä pistämällä.

Pääkaupunkiseudun ja lähialueiden lisäksi synteettisiä katinoneja todettiin esimerkiksi Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Muuntohuumeille on jätevesiseurannan perusteella tyypillistä, että ajalliset ja alueelliset käytön vaihtelut ovat suurempia kuin perinteisemmillä huumausaineilla.

