Jätevesitutkimus: Kokaiinin käyttö jatkaa kasvuaan – käyttö keskittynyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulle

Samassa kunnossa oleva asiakas voi saada vähemmän hoitoaikaa kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoivassa 31.8.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Kotihoidon asiakas saa hoitoaikaa työntekijöiltä keskimäärin hieman yli puoli tuntia päivässä (noin 38 minuuttia). Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaan päivittäinen hoitoaika on puolestaan keskimäärin noin kolme kertaa enemmän (noin 117 minuuttia). Suurin osa hoitoajasta koostuu arjen perustoiminnoista kuten syömisessä ja hygieniassa auttamisesta. Asiakkaiden hoitoon kuluva aika on melko selkeästi yhteydessä heidän kuntoonsa, mutta hoitopaikalla on suuri merkitys: ympärivuorokautisessa hoidossa samankuntoisenkin asiakkaan hoitoajat ovat selvästi korkeampia kuin kotihoidossa. Tiedot käyvät ilmi THL:n Aikamittaus-hankkeen selvityksestä, joka koskee asiakkaiden saamaa hoitoaikaa ikäihmisten palveluissa. Kotihoidon asiakkaiden fyysinen toimintakyky ja kognitio ovat keskimäärin parempia kuin ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden, minkä vuoksi he tarvitsevat vähemmän apua arjen perustoiminnoissa. Tämä selittää hoitoaikojen eroja. Joissakin kuntoisuusluokissa avuntarpeeltaan samankaltaiset a