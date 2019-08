Jävla-hävikkitomaattikastike vastustaa ruokahävikkiä ja koulukiusaamista

Maustekastikkeita Lappeenrannassa valmistava Jävla Sås Bolag tuo markkinoille erikoiserän Suomen ensimmäistä hävikkitomaateista valmistettua ruoanlaittokastiketta. Yksilöllinen Jävla Tomaattikastike valmistetaan suomalaisista vähittäiskauppaan kelpaamattomista, standardien vastaisista tomaateista. Jävla-hävikkitomaattikastike muistuttaa konkreettisesti paitsi ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä, ottaa yhdenvertaisuutta korostaessaan myös vahvasti kantaa koulukiusaamista vastaan. Kastikkeen tuotto lahjoitetaan Mannerheimin lastensuojeluliitolle koulukiusaamisen vastaiseen työhön.

Kotimainen Jävla Tomaattikastike valmistetaan pohjanmaalaisten tomaattikasvattajien hävikkitomaateista ja maustetaan yrtein. Kastikkeessa käytettävät tomaatit ovat ulkonäöltään, muodoltaan tai kooltaan Euroopan viljelijäjärjestöjen asettamista standardeista poikkeavia, mutta ominaisuuksiltaan täysin normaaleja tomaatteja siinä missä muutkin. Tomaattikastikkeen idea sai alkunsa kastikemestari Kaius Gestraniuksen etsiessä keinoja lisätä perustamansa Jävla Sås Bolagin tuotteiden kotimaisuusastetta.

”Havaitsin sattumalta suomalaisia vihannestuottajia koskevan haasteen: kotimaisesta tomaatista tulee vuosittain satoja tuhansia kiloja hävikkiä. Itse tomaateissa ei ole mitään vikaa, mutta ne ovat vain kypsyneet liian nopeasti, liian isoiksi, jääneet pieniksi tai muuten poikkeavat ulkonäöltään eivätkä siten kelpaa myytäviksi. Itse näen tämän eräänlaisena verrokkina koulukiusaamiselle. Miksi näitä tomaatteja kiusataan ja heitetään hävikkiin vain koska ovat erilaisia? Vihannes ei kuitenkaan kasva muottien mukaan ja käyttämällä ne kastikkeeseemme osoitamme konkreettisesti, että kaikki ovat yhdenvertaisia ja sisällöltään yhtä inspiroivia”, kertoo Jävla Sås Bolagin perustaja, kastikemestari Kaius Gestranius ja jatkaa: ”Vaikka olemme pieni tekijä, voimme kuitenkin toimia suuresti ja herättää yhteiskunnallista keskustelua tärkeistä aiheista. Ruokahävikki on valtava ongelma, mutta sitä on myös koulukiusaaminen. Haluan ajatella, että voimme tomaatilla kiinnittää huomiota molempiin järjettömyyksiin ja osoittaa, että erilaisuudestaan huolimatta kaikki ovat yhtä hyviä ja ainutlaatuisia.”

Lappeenrantalainen Jävla Sås Bolag on valmistanut ruoanlaittokastikkeita mahdollisimman kotimaisista raaka-aineista vuodesta 2017 lähtien. Kastikeyhtiö syntyi perustajansa Kaius Gestraniuksen halusta kokeilla kastikkeiden keittämistä vain aidoista raaka-aineista ilman teollisia ja keinotekoisia lisäaineita. Saatuaan kastikkeilleen lähipiirissään positiivista palautetta, osallistui Gestranius vuoden 2018 Leijonan luola -ohjelmaan hakeakseen yhtiölleen tunnettuutta. Sen lisäksi hän sai peräti neljältä ohjelman leijonalta, eli ammattisijoittajalta, yrityksensä tuotekehitykseen ja markkinointiin enemmän rahoitusta kuin alkujaan pyysi.

”Kastike antaa ruoalle sielun ja hyvällä kastikkeella voi pelastaa vähän huonommankin raaka-aineen. Kaikki maku, mikä kastikkeistamme löytyy, on aitoa. Emme käytä aromeja, makuvahventeita tai uutteita myöskään hävikkitomaattikastikkeessa. Tomaatin punainen väri on peräisin lykopeenistä, jonka katsotaan suojaavan syöpäsairauksilta sekä sydän- ja verisuonitaudeilta. Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet lämpökäsittelyllä olevan suotuisia vaikutuksia lykopeenipitoisuuteen, joten keitetty tomaattikastike sisältää enemmän lykopeenia kuin tuoreet tomaatit. Vegaaninen Jävla Tomaattikastike on käyttövalmis, oreganolla, basilikalla ja meiramilla maustettu kastike. Kuullota sipuli ja valkosipuli öljyssä, lisää kastike ja mausta suolalla ja sokerilla maun mukaan”, vinkkaa Gestranius.

Kaikki Jävla Sås -kastikkeet löytyvät K-Kauppojen valikoimista ja Jävla hävikkitomaattikastikkeen jakelu Citymarket Iso Omena (Espoo), Citymarket Kupittaa (Turku), Citymarket Lappeenranta, K-Supermarket Hertta (Helsinki), K-Supermarket Redi (Helsinki), K-Supermarket Postitalo (Helsinki), K-Supermarket Mankkaa (Espoo) ja K-Supermarket Ratina (Tampere).

Valmistaja/tillverkare: Jävla Sås Bolag Oy, Lappeenranta

Sisältö: Kotimainen hävikkitomaatti, paseerattu tomaatti, oregano, basilika, meirami, kaliumsorbaatti (E202)

