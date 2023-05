JAZZBASISTIT DAVE HOLLAND, CHRISTIAN McBRIDE SEKÄ ENDEA OWENS JA MODERNIN FOLKIN SUPERTÄHTI RHIANNON GIDDENS SEKÄ MONET MUUT PORI JAZZIIN

Pori Jazzin (7. – 15.7.) festivaaliohjelma pääkonserttien osalta on valmistunut. Uusia kiinnityksiä ovat muun muassa maineikkaan jazzbasisti Dave Hollandin New Quartet, jossa ovat mukana saksofonisti Jaleel Shaw, pianisti Kris Davis ja rumpali Nasheet Waits. Dave Hollandin huikea ura alkoi jo 1960-luvulla, jolloin hän meritoitui mm. Miles Davisin ja Stan Getzin yhtyeissä.

Toisen Poriin tulevan huippubasisti Christian McBriden uusi kokoonpano (Chistian McBride with Rhiannon Giddens & Francesco Turrisi) yhdistelee jazzia, kantria, bluesia ja modernia folkia. Tähän kolmikkoon kuuluu banjoa soittava laulaja Rhiannon Giddens, joka muistetaan myös yhtyeestä Carolina Chocolate Drops. Trion kolmas osa on multi-instrumentalisti Francesco Turrisi.

Kolmas Poriin tuleva jazzbasisti on newyorkilainen Endea Owens. Hän kiertää Eurooppaa oman The Cookout -yhtyeensä kanssa. Yhdysvalloissa Endea Owens nousi julkisuuteen soittaessaan CBS-televisiokanavan The Late Show -ohjelman studioyhtyeessä. Hän on kuulunut myös mm. Diana Rossin ja Wynton Marsaliksen kiertuekokoonpanoihin.

Kotimaisen jazzin kärkinimistä festivaalilla kuullaan mm. basisti Kaisa Mäensivun Kaisa's Machine -yhtyettä, jolta ilmestyy kesällä uusi albumi amerikkalaisen Greenleaf Music -levymerkin julkaisemana. Pianisti Aki Rissasen Hyperreal -trio yhdistelee jazzia ja sekä Lähi-idän rytmejä ja soittimia. Saksofonisti Max Zengerin Globusin musiikillinen idea on muuttaa maailman luonnonkauneus musiikillisiksi maisemiksi.

Kosketinsoittaja Tuomo Prättälän ja kitaristi Markus Nordenstrengin johtama Tuomo & Markus feat. Verneri Pohjola -kokoonpano yhdistelee mm. soulia, jazzia, folkia, jonka fuusiota myös americanaksi kutsutaan. Kokoonpanossa on mukana trumpetisti Verneri Pohjola.

Kirjurinluodossa kuullaan myös yhtyettä Pekka Laine & The Enchanted, jonka musiikki on rakkaudentunnus sähkökitaralle ja sen kosmisille kaiuille. Kitaristi Pekka Laine tunnetaan paremmin Yleisradion suosituista musiikkiohjelmista ja televisiodokumenteista.

Pori Jazz esittelee heinäkuussa lisäksi uusia laulajia. Briteistä saapuva laulaja ja laulunkirjoittaja Paris Paloma yhdistelee musiikissaan folkia ja tummempaa pop-musiikkia. Portugalissa syntynyt Erika de Casierin musiikki on ottanut vaikutteita popista, perinteisestä R&B-musiikista sekä bossa novasta. Hänet muistetaan myös R&B lauluduo Saint Cavan jäsenenä. Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltion Rochesterin kaupungista tulevan Daniella Ponderin laulussa kuullaan bluesia, R&B:tä ja rockia.

Kirjurinluodossa esiintyy lisäksi energinen kokoonpano Ege Zulu & Swengarit. Kokoonpanon monipuolinen soundimaailma pohjautuu suurelta osin ranskalaiseen musiikkiin. Tämä ”Marseille-soundi” yhdistää taidokkaasti afropopia ja hiphopia.

Pääkonserttien lisäksi Pori Jazzin pääsymaksulliseen ohjelmaan kuuluvat myös Cafe Pori Jazzin iltakonsertit ja Kehräämö Jam Sessions -iltajamit.

Cafe Pori Jazzin alue on pääsymaksullinen 7.–8.7. ja 12.–15.7. klo 19 alkaen. Cafe Pori Jazzin maksullisessa ohjelmassa esiintyvät paluun tekevä Indica (7.7.), Suomen Euroviisuedustaja Käärijä (8.7.), UMK:sta tuttu Kuumaa (12.7.), modernia disco-soulia esittävä Get Me (13.7.), YleX:n yhdeksi tämän vuoden läpimurto-artistiksi listaama räppäri Jami Fält (14.7.) ja toukokuussa debyyttialbuminsa julkaiseva kotimainen soulyhtye Funky Finns (15.7.).

Kulttuuritehdas Kehräämössä Porin Puuvillatehtaalla on pääkonserttipäivinä 13.­–15.7. iltajamit, joissa jami-isäntänä toimii tuttuun tapaan trumpetisti Mikko ”Gunu” Karjalainen. Iltojen virallinen house band on ruotsalainen Landaeus Trio ja iltojen aikana jameissa kuullaan useita vierailevia solisteja.

Pori Jazzin aiemmin julkaistuihin esiintyjiin lukeutuvat mm. Tom Jones, Sam Smith ja Robbie Williams. Pori Jazzin pääkonserttien sekä Kulttuuritehdas Kehräämön jamien pääsyliput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan. Cafe Pori Jazzin konsertteihin liput myydään kunakin iltana alueen porteilta.

Festivaalin pääsymaksuton ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan lähiviikkoina.