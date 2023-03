Jeff Bezosin ja Elon Muskin suosikkikirjailijan Iain M. Banksin klassikkoteos suomeksi

Skotlantilainen Iain M. Banks on yksi maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia tieteiskirjailijoita Isaac Asimovin ja Philip K. Dickin ohella. Banks erottuu muista aikansa scifikirjailijoista siinä, että hän viljelee teoksissaan paljon mustaa huumoria. Banksin Kulttuuri-sarjan avaava Muista Flebasta -romaanin voi sanoa aloittaneen avaruusoopperoiden uuden tulemisen kirjallisuudessa. Aula & Co julkaisee Kulttuuri-sarjan kolme ensimmäistä kirjaa, ensimmäisen ensi viikolla. SpaceX:n perustaja, miljardööri Elon Musk on nimennyt avaruusrakettiensa laukaisualustat Banksin kirjojen avaruusalusten mukaan.

Muista Flebasta oli lukuisia teoksia julkaiseen skotlantilaisen Iain M. Banksin (1954–2013) ensimmäinen tieteiskirjallisuudeksi laskettava teos. Se edustaa avaruusopperaa eli avaruusseikkailua, jonka menestynein esimerkki on ensimmäinen Tähtien sota -trilogia. Elokuva- ja kirjasarja aiheuttivat 80-luvulla valtavan avaruusseikkailubuumin. Muista Flebasta on ensimmäinen osa Banksin Kulttuuri-sarjassa. Ensimmäisen kerran kirja julkaistiin suomeksi vuonna 1993. Kirjan alkuperäinen suomennos on sittemmin pitkän uran tehneen suomentaja Ville Keynäksen ensimmäisiä töitä, ja nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin hän palasi tekstinsä pariin ja laati siitä tarkistetun laitoksen. "Muista Flebasta kääntäessäni olin nuori ja kokematon. Ihailin Pentti Saarikoskea ja ajattelin, että minkä kokemuksessa häviää, sen rohkeudessa (tai röyhkeydessä) voittaa. Muistan, kuinka Syksy Räsänen rusikoi käännöstäni Tähtivaeltajassa. Otin häneen yhteyttä ja pyysin nöyrästi kertomaan, missä kaikessa olin söhrinyt, koska halusin jatkaa alalla. Syksy kertoi ja auttoi minua myös myöhemmissa Banks-käännöksissäni. Olen siitä hänelle edelleen kiitollinen. Kun nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin palasin Flebaksen suomennoksen pariin, minusta tuntui, että olin tekemisissä kolmekymmentä vuotta nuoremman itseni kanssa. Käännöstä tarkistaessani ihmettelin mutta toisaalta myös ihastelin silloisia sanavalintojani. Muistin, kuinka saatoin yhden yksittäisen sanan takia kiertää kokonaisen korttelin kolmekin kertaa." Vuonna 1993 ensimmäisen kerran suomeksi julkaistu Muista Flebasta on ollut pitkään haluttu keräilykappale. Ryminällä suoratoistopalvelumarkkinoille rynnityt Amazon hankki Banksin Kulttuuri-sarjan oikeudet vuonna 2018 tarkoituksenaan tehdä kirjojen pohjalta ison luokan tv-sarja. Projekti kaatui kuitenkin perikunnan vastustukseen, ja vuonna 2020 Amazon ilmoitti, ettei tv-sarja tule toteutumaan. Kirjasarjan Kulttuuri on ihmisten ja koneiden yhteiskunta, joka syntyi seitsemän tai kahdeksan avaruusmatkailuun kykenevän humanoidilajin yhdistyessä "ryhmäsivilisaatioksi". Jokainen yksilö on vapaa lähtemään ja liittymään Kulttuuriin uudelleen niin halutessaan. Suurin osa Kulttuurin kansalaisista asuu mieliksi kutsuttujen tekoälyjen ohjaamissa valtavissa avaruusaluksissa. Muista Flebasta (Consider Phlebas) ilmestyy painettuna 28.3. ja 15.4. äänikirjana. Äänikirjan lukee Aku Laitinen. E-kirja julkaistaan 28.4. Iain M. Banks: Muista Flebasta

Aula & Co 2023

Suomentanut Ville Keynäs





