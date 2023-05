Jenni Haukion muistelmateos ilmestyy 29.5. – Haukio kertoo kirjastaan yleisötapahtumassa Helsingin Akateemisessa

Tiedote: WSOY vahvistaa suomennetun kaunokirjallisuuden toimitusta 17.11.2022 14:00:00 EET | Tiedote

WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustannustoimittajina ovat aloittaneet Anna Kokko ja Jenni Råback. Anna Kokko on työskennellyt kustannusalan tehtävissä monipuolisesti, viimeksi kustannustoimittajana Gummeruksella. ”WSOY:llä on innostava ja valovoimainen käännöskirjallisuuden lista, joka houkuttaa monenlaisia lukijoita ja kunnioittaa myös perinteitä ja kirjallisuuden sielua. Olen iloinen ja onnellinen päästessäni tekemään töitä ammattitaitoisessa huipputiimissä, laadukkaiden kirjojen parissa”, Kokko sanoo. Jenni Råback on aiemmin työskennellyt muun muassa Kosmoksella. ”Olen tosi innoissani uudesta työstäni WSOY:llä. Suomennetun kaunokirjallisuuden tiimi on asiantunteva ja sympaattinen, ja täällä on heti kodikas olo. Kiva päästä tekemään käännöskirjallisuutta juuri tässä porukassa”, Råback iloitsee. WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden lista on kasvanut paljon viime vuosina. ”Hienoa, että saimme uusia, osaavia tekijöitä joukkoomme. Hyvän kustannustoimittajan rooli on ensisijaise