Jenny Nyman Adoptioperheiden toiminnanjohtajaksi

Jaa

Adoptioperheet ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu Jenny Nyman. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan johtamisesta hallituksen ja rahoittajan linjausten mukaisesti. Nyman on aiemmin toiminut muun muassa kokoomuksen naisjärjestön pääsihteerinä ja Uudenmaan piirijärjestön toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on teologian maisteri. Nyman aloittaa tehtävässä 17.2.2020.

Jenny Nyman Adoptioperheiden toiminnanjohtajaksi

"Olemme todella iloisia, että saamme Jennyn viemään kaikin tavoin kasvavaa järjestöämme uudelle vuosikymmenelle. Jennyllä on juuri sellaista osaamista, mitä kasvava yhdistys tarvitsee: vahvaa kokemusta kokonaisuuksien ja ihmisten johtamisesta, näyttöjä vaikuttamisesta ja ymmärrystä viestinnän merkityksestä vaikuttamistyössä", sanoo Adoptioperheet ry:n puheenjohtaja Pauliina Pulkkinen. "Olen valtavan innoissani saadessani työskennellä merkityksellisessä, kasvavassa ja vaikuttavassa järjestössä, joka edistää perheiden hyvinvointia ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Uskon, että osaamiseni, kokemukseni ja verkostoni ovat hyödyksi tässä valtavan tärkeässä työssä" , Jenny Nyman sanoo. Adoptioperheet ry on valtakunnallinen järjestö, joka kokoaa yhteen kaikki, joita adoptio koskettaa. Vaikutamme adoptoitujen ja heidän perheidensä elämään tekemällä edunvalvontatyötä, järjestämällä vertaistukea ja koulutusta, julkaisemalla oppaita sekä hyödyntämällä laajaa verkostoamme.

Avainsanat adoptiojärjestönimitettynimitysperhejärjestötoiminnanjohtaja

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jenny Nyman Adoptioperheiden toiminnanjohtajaksi Lataa