Jerri ekaluokkalainen on lämmin ja värikäs kertomus ensimmäisestä koulupäivästä

Miida Sammalen lastenkirja Jerri ekaluokkalainen on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Koulun aloitus on aina jännittävä tapahtuma, joka jättää elävän ja tunteikkaan muistijäljen pitkälle aikuisikään asti. Oululaisen Miida Sammalen kirjoittama ja Kanerva Sivosen kuvittama kirja kertoo suurella lämmöllä ja hersyvällä huumorilla seitsenvuotiaan Jerrin ensimmäisestä koulupäivästä tavalla, josta ei yllättäviäkään käänteitä puutu. Kirja sopii sekä kouluikään varttumistaan odottaville että koulunsa jo aloittaneille, tarinoista pitäville lapsille.

Miida Sammale on oululainen luovan kirjoittamisen ohjaaja ja utelias ikiopiskelija, joka samoilee kameransa kanssa luonnossa ja nauttii lukulampun alla sanojen loputtoman kiehtovista maailmoista. Hän on ahkera kirjastonkäyttäjä, jonka mielestä aina on hyvä hetki tutkia sivupolkuja ja kurkistaa, mitä metsälammen pinta heijastaa.

Kanerva Sivonen on kuvituksen ja graafisen suunnittelun opiskelija sekä kaikenlaisen askartelun ihailija.

SAMMALE, MIIDA: Jerri ekaluokkalainen

32 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN L9789523811423

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2023

Kuvitus: Kanerva Sivonen

Ikäsuositus: 5 –8-vuotiaat

