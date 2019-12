Jesse & Coyotes esiintyy Feasta Clubilla 12.12.

Vaasalainen Jesse & Coyotes esiintyy vuoden viimeisellä Feasta Clubilla torstaina 12.12. klo 18 pääkirjaston Draama-salissa. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy ja sen järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

Jesse & Coyotes on perustettu 2000-luvun puolivälissä ja on lähtöisin amerikkalaisen lauluntekijän Mike Matthewsin omaa kantrihenkistä tuotantoa esittäneestä yhtyeestä. Matthews asui ja työskenteli Vaasassa 2005-2006. Kun hän palasi kotiseudulleen Indianapoliksen lähellä sijaitsevaan Boonvillen kaupunkiin, tuli Jesse Karista yhtyeen pääsolisti.

Jesse & Coyotes on viime vuosina vakiintunut muotoon, jossa pääsolistin Jesse Karin lisäksi soittavat VM Partanen (kitara) Seppo Talonen (basso), Simo Saarela (rummut) ja Pasi Kujanpää (keyboard ja haitari). Tällä kokoonpanolla yhtye on kiertänyt vuosien ajan alan tapahtumissa, festivaaleilla ja baarikeikoilla ympäri Suomen. Jesse & Coyotes on esiintynyt myös esimerkiksi vuonna 2009 Liettuan Visagino Country Festivalilla, joka on Baltian suurin kansainvälinen kantrifestivaali.

Jesse & Coyotes ei tunnusta olevansa puhdas kantrirockyhtye, vaan mukana on paljon 60-70-luvuilta vaikutteita saanutta rockmusiikkia (esim. Buffalo Springfield), Bob Dylanin tuotantoa sekä indie-tyyppistä musiikkia ja - mikä mukavinta - yhä enemmän myös omaa tuotantoa.