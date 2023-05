JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityisellä sosiaalipalvelualalla  

JHL aloittaa yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 2.5.2023 kello 13.00 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtäviä työtehtäviä ja lisätyön teettämistä. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy tiistaina 16.5. kello 13.00.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla JHL vaatii alan työntekijöille kunnollisia palkankorotuksia.

- On häpeällistä, että yksityisellä sektorilla maksetaan samasta tai yhtä vaativasta työstä pienempää palkkaa kuin julkisella sektorilla. Uhkana on, että osaava henkilöstö pakenee alalta tehtäviin, joissa on vähemmän kuormitusta ja työn arvostus näkyy myös palkassa. Mikäli työnantajapuoli ei halua varmistaa alan houkuttavuutta, miten sitten pärjäämme entisestään pahenevan työvoimapulan kanssa?, kysyy JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista tälle vuodelle eivät edenneet alkuvuonna ja pääsopijajärjestöt irtisanoivat työehtosopimuksen maaliskuun lopussa. Huhtikuussa neuvotteluissa oli siis koko työehtosopimus. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina ja sopimus päättyi 30.4.2023.

- Työnantajan ja työntekijäpuolen näkemykset olivat varsin kaukana toisistaan eikä ratkaisua neuvotteluissa löytynyt, kertovat JHL:n sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio ja JHL:n sopimusasiantuntija Hanna Katajamäki.

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia toimipaikkoja on Suomessa tuhansia. Alan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, vanhusten palveluasumisessa ja hoitokodeissa, vammaisten henkilöiden asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, päihdepalveluissa, lastensuojelussa sekä henkilökohtaisina avustajina. Alalla on yhteensä yli 70 000 palkansaajaa.

Työntekijäpuolella yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry sekä sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja:

Päivi Niemi-Laine, puheenjohtaja, 040 702 4772

Hanna Katajamäki, sopimusasiantuntija, 050 513 7701

Tanja Tuunainen-Vainio, sopimusasiantuntija, 050 463 2243