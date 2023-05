JHL antoi uuden lakkovaroituksen yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on antanut toisen lakkovaroituksen yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Syynä on lukkiutunut neuvottelutilanne.

– Haluamme työnantajan tunnustavan sen tosiasian, että yksityisen puolen palkankorotusten pitää olla samaa tasoa julkisen sektorin kanssa. Tästä emme tingi. Alan veto- ja pitovoima on turvattava pahenevan työvoimapulan aikana, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Lakot koskevat lastensuojelun sekä varhaiskasvatuksen yksiköitä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lastensuojelun lakko alkaa keskiviikkona 31.5.2023 klo 00.01 ja päättyy lauantaina 3.6.2023 klo 23.59. Työtaistelu koskee lakon aikana alkavia työvuoroja.

Varhaiskasvatuksen työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikkona 31.5.2023 klo 00.01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23.59 välisenä aikana. Työnseisaukset kestävät päättyvän työvuoron loppuun.

JHL:n tavoitteena on, että yksityiselle sosiaalialalle saadaan sellaiset palkankorotukset, joilla kurotaan kiinni perusteetonta palkkaeroa julkiseen sektoriin.

– Meillä on kirjaus olemassa aiemmissa sopimuksissa, jossa työnantajapuoli sitoutuu näiden palkkaerojen korjaamiseen, JHL:n sopimusasiantuntija Tanja Tuunainen-Vainio sanoo.

– JHL on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tehnyt lukuisia ehdotuksia palkkaeron kuromiseksi umpeen. Olemme tulleet kompromisseilla vastaan, mutta mikään ei ole kelvannut työnantajalle, JHL:n sopimusasiantuntija Hanna Katajamäki kertoo.

JHL aloitti yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 2.5. kello 13. Nyt kiellot jatkuvat tiistaihin 30.5. klo 13 asti.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Aiemmin JHL on antanut lakkovaroituksen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin Pirkanmaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä varhaiskasvatuksen yksiköihin eri puolilla Suomea. Palveluasumista koskeva lakko on toteutumassa 23.5. klo 00.01–27.5. klo 23.59. Varhaiskasvatuksen lakko on toteutumassa 23.5. klo 00.01–24.5. klo 23.59 välisenä aikana.

Alan palveluja tuottavia toimipaikkoja on Suomessa tuhansia. Alan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, vanhusten palveluasumisessa ja hoitokodeissa, vammaisten henkilöiden asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, päihdepalveluissa, lastensuojelussa sekä henkilökohtaisina avustajina. Alalla on yhteensä yli 70 000 palkansaajaa.

Työntekijäpuolella yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry sekä sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.