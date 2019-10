JHL: Arkea painostaa työntekijöitään, uhkailee ja levittää väärää tietoa – liitto valmistautuu työtaisteluun

JHL tuomitsee jyrkästi Turun kaupungin omistaman Arkea Oy:n työntekijöitään kohtaan harjoittaman painostuksen ja väärän tiedon levittämisen. Yhtiön työehtoshoppailun päätöksenteossa on myös laittomuuksien piirteitä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tuomitsee jyrkästi Turun kaupungin omistaman kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea Oy:n työntekijöihinsä kohdistamat painostustoimet. JHL:n saamien tietojen mukaan yhtiö on useaan kertaan kirjelmöinyt työntekijöilleen siitä, että heidän olisi pakko erota nykyisestä ammattiliitostaan viimeistään ensi vuoden alusta. JHL:n mukaan tällainen toiminta on väärän tiedon tahallista levittämistä. Arkea on myös ilmoittanut, että jäsenmaksujen perintä ja luottamusmiestoiminta lopetetaan ensi vuoden alussa, vaikka yhtiön noudattama työehtosopimus on voimassa.

– Arkean toiminta on törkeää, edesvastuutonta ja lainvastaista. Se yrittää pelotella työntekijänsä nöyriksi, jotta nämä eivät pitäisi kiinni oikeuksistaan ilmaista mielipiteensä, lataa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tapaa Turun apulaiskaupunginjohtajan Jarkko Virtasen perjantaina 11.10. Niemi-Laine tulee tapaamisessa vaatimaan neuvotteluja, jotka koskevat Arkean työehtosopimukseen liittyvää päätöksentekoa.

– Turun kaupungin konsernijohdon valtuuttamana tehty päätös on avattava ja asia käsiteltävä uudelleen. Tällä kertaa niin, että myös työntekijät tulevat kuulluksi asiassa.

– Mikäli neuvotteluja henkilöstön kanssa ei aloiteta, JHL valmistautuu työtaistelutoimiin, sanoo Päivi Niemi-Laine.

Liitto on jo aiemmin tuominnut yhtiön aikeet heikentää merkittävästi työntekijöiden työehtoja vaihtamalla Avain-TES:n huomattavasti halvempaan matkailu- ja ravintola-alan (MaRa) sopimukseen.