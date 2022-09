JHL: Hallituksen esitys lakko-oikeuden rajaamiseksi on liian lavea

Hallitus suunnittelee rajoittavansa sote-alan työntekijöiden lakko-oikeuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö informoi ammattiliitto JHL:ää ja muita liittoja maanantaina 12.9. hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuolloin turvaamisesta työtaistelun aikana.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL rajaa aina lakoista pois henkeä ja terveyttä turvaavat tehtävät, mutta pitää hallituksen esitystä liian laveana. Suojelutyöstä pitää aina ensisijaisesti sopia työtaistelun järjestävän liiton kanssa. Huolellisella neuvottelulla taataan potilasturvallisuus lakon aikana.

- Työnantaja on velvoitettava rajaamaan suojelutyövaatimukset vain välttämättömään määrään ja työtehtäviin. JHL:lle esitellyssä luonnoksessa määrittelyt ovat liian laveat, neuvottelujohtaja Kristian Karrasch analysoi esitystä.

- Ymmärrämme kuitenkin, että mikäli suojelutyötä koskevat neuvottelut eivät johda tulokseen, valtiovallan on turvattava kansalaisten henki ja terveys, Karrasch sanoo.

Valtiolla virkamieslaki velvoittaa tiettyjä ammattiryhmiä suojelutyöhön. Laissa on nykyisellään rajoitettu esimerkiksi turvallisuusalan virkamiesten, poliisien, puolustusvoimien henkilöstön sekä rajavartiolaitoksessa, Tullissa ja vankiloissa työskentelevien työtaisteluoikeuksia.

- Työtaisteluoikeutta ei pidä rajata minkään työtehtävien osalta kuin erittäin suppeasti ja tarkkarajaisesti henkeä turvaaviin tehtäviin. Tämän rajauksen tulee olla täysin vihoviimeinen vaihtoehto. Tässä esityksessä ollaan rajoittamassa työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia työtaisteluun erittäin kovalla ja ennennäkemättömällä tavalla, johdon neuvonantaja, lakimies Keijo Karhumaa linjaa.

JHL ei ole tässä akuutissa työtaistelutilanteessa osapuoli. JHL on solminut uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset yhdessä KT:n, JUKOn sekä Jytyn kanssa kesäkuussa. Ne koskevat myös sote-alan henkilöstöä.

Suomessa on hoitajapula, mutta siihen on ratkaisuja. Kunta-alalle sovittiin jo niin sanotun yleisen linjan ylittävistä palkankorotuksista. Riittävän henkilöstömäärän takaamiseksi on alan koulutusmääriä nostettava ja alalle on koulutettava runsaasti lisää hoiva-avustajia. Hoitajat voivat keskittyä omaan työhönsä parhaiten, kun koko palveluketju välinehuoltajista ja laitoshuoltajista sairaanhoitajiin, lähihoitajiin ja lääkäreihin toimii saumattomasti.

Lisätietoja:

neuvottelujohtaja Kristian Karrasch, 040 728 9046

johdon neuvonantaja, lakimies Keijo Karhumaa, 040 525 7852