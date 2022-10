JHL: Helsinki leikkii ihmisten terveydellä vaihtaessaan terveelliset ateriat mikrokalapuikkoihin

Helsinki aikoo alkaa syöttää koululaisille ja muille Palvelukeskus Helsingin nykyisille asiakkaille itse valmistetun terveellisen ruuan sijaan lämmitettäviä eineksiä. Pormestari Juhana Vartiainen on julkisuudessa kertonut edellyttävänsä palvelukeskukselta tuottavuuden tehostamista ja kustannusten laskemista. Kaupunki yrittää hakea säästöjä tavallisten kaupunkilaisten hyvinvoinnin kustannuksella.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine pitää käsittämättömänä, että Helsingin kaupunki on korvaamassa maukkaat ja ravitsevat ateriat mikrokalapuikoilla sekä muilla eineksillä. Kouluruokailu on lakisääteinen palvelu ja Palvelukeskus Helsinki huomioi ravintosuositukset.

– Olen varma, että tämän seurauksena terveydenhuollon menojen kasvu syö oletetut säästöt. Palvelukeskuksen kustannusten laskeminen ei saa tarkoittaa henkilökunnan työehtojen heikennyksiä.

– On syytä Helsingin kaupungin johdon ja poliitikkojen miettiä, mikä on aidosti kustannustehokkainta ja huoltovarmuuden osalta varminta toimintaa näinä kriisiaikoina. Korona sen näytti, että julkinen on vahvin, kun yksityiset tuottajat kaatuivat. Yksityinen tekee voittoa, joten energian ja raaka-aineiden hinnan päälle tulee vielä voittomarginaali.

JHL toivoo Helsingiltä maltillista investointia ruuanvalmistukseen.

– Tämä malli on varmempi, turvallisempi, luotettavampi ja pidemmän aikavälin tarkastelussa perustellumpi kuin pelkkään einesten lämmittämiseen perustuva terminaaliratkaisu. Oma ruokatuotanto on tärkeää myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

Palvelukeskus Helsinki huolehti etulinjassa turvallisen ja terveellisen ruuan tarjoamisesta vaikeissa olosuhteissa korona-aikana. Kokeneet ruokahuollon ammattilaiset osaavat ottaa huomioon ihmisten vaikeat allergiat ulkopuolisia alihankkijoita paremmin.

– Kyse on ammattiylpeydestä. Palveluskeskus Helsinki haluaa tarjota helsinkiläisten tekemää ruokaa helsinkiläisille.

Palvelukeskus Helsingillä on Vantaan Pakkalassa tuotantolaitos, joka on tulossa käyttöikänsä päähän.

– Paras vaihtoehto olisi rakentaa uusi valmistuskeittiö, jonka hinta-arvio on n. 15-25 miljoonaa euroa. Tämä mahdollistaisi sen, että Helsinki voisi tarjota jatkossakin hyvää ja ravitsevaa ruokaa.

Helsingin budjettineuvotteluissa on syytä muutoinkin huomioida huoltovarmuus kokonaisuutena. Kaupungin on varauduttava omalla tuotannolla poikkeustilanteisiin. Tämä koskee kaikkia kaupungin toimintoja. Liikelaitosten toiminnan näivettäminen väistämättä uhkaa myös huoltovarmuutta ja kaupunkilaisten turvallisuutta.